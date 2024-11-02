Предприниматель из Перми дал налоговому инспектору полумиллионную взятку

Posted 2 ноября, 15:51
Published 2 ноября, 15:51
Modified 2 ноября, 15:52
Updated 2 ноября, 15:52
Дзержинский районный суд Перми вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, которого признали виновным в даче крупной взятки. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
В июне 2024 года виновный через посредника передал инспектору налоговой службы, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», 500 тыс. рублей за совершение заведомо незаконных действий, связанных с сокрытием налоговых начислений государству.
После передачи взятки посредником, гражданин был задержан сотрудниками Следственного отдела по Дзержинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Сотрудницу управления по вопросам миграции полиции задержали за взятки от мигрантов, сообщили сегодня в СУ СКР по Пермскому краю. Известно, что она получил сумму не менее 140 тыс. рублей за решение вопросов, связанными с нарушениями пребывания иностранных граждан на территории России.