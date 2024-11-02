Предприниматель из Перми дал налоговому инспектору полумиллионную взятку

Сотрудницу управления по вопросам миграции полиции задержали за взятки от мигрантов, сообщили сегодня в СУ СКР по Пермскому краю. Известно, что она получил сумму не менее 140 тыс. рублей за решение вопросов, связанными с нарушениями пребывания иностранных граждан на территории России.