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Posted 2 ноября, 15:51

Published 2 ноября, 15:51

Modified 2 ноября, 15:52

Updated 2 ноября, 15:52

Бизнесмен из Перми пытался дать налоговику взятку в 500 тысяч рублей

Предприниматель из Перми дал налоговому инспектору полумиллионную взятку

2 ноября 2024, 15:51
Фото: 1MI.

Бизнесмен из Перми пытался дать налоговику взятку в 500 тысяч рублей

Суд вынес взяточнику приговор.

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, которого признали виновным в даче крупной взятки. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

В июне 2024 года виновный через посредника передал инспектору налоговой службы, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», 500 тыс. рублей за совершение заведомо незаконных действий, связанных с сокрытием налоговых начислений государству.

После передачи взятки посредником, гражданин был задержан сотрудниками Следственного отдела по Дзержинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудницу управления по вопросам миграции полиции задержали за взятки от мигрантов, сообщили сегодня в СУ СКР по Пермскому краю. Известно, что она получил сумму не менее 140 тыс. рублей за решение вопросов, связанными с нарушениями пребывания иностранных граждан на территории России.

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#Общество#Пермь#Взятка#Фнс
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