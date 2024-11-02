Продюсер, милый мой продюсер: рассказываем о сериале «Комбинация»

Posted 2 ноября, 07:01
Published 2 ноября, 07:01
Modified 2 ноября, 07:03
Updated 2 ноября, 07:03
Сериал о группе «Комбинация». Полноценное драматическое произведение на восемь часов про девушек, что на стыке 1980- и 1990-х звучали из каждого утюга со своими легковесными песенками про милых бухгалтеров, вишневые «девятки», «кусочеки» колбаски, американских боев и русских герл. Невозможно и не нужно. Казалось бы. Но вот, самым успешным российским сериалом этой осени становится именно «Комбинация». Как так получилось?
На самом деле, всё оказалось просто: сериал «Комбинация» не про группу «Комбинация». Хотя рассказывает подробно как раз о ней. Но когда речь идет о группе, приходится выбирать, о каком именно из участников пойдет речь. Прошлогодний хит «Король и Шут» (18+) (успех которого явно сообщил продюсерам, что истории популярных групп — это хорошая тема) сосредоточивался на отношениях Горшка и Князя. Остальные участники «КиШа» вроде Балу, Поручика и Ренегата лишь мелькали на заднем плане.
В «Комбинации» та же схема, поэтому из всех участниц группы подробно рассказано лишь про солисток Алену Апину (Анастасия Уколова) и Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина). Их дуэт построен на простом, но очень понятном контрасте: Апина — тихая девочка из консерватории, Иванова — разбитная школьница-хулиганка. Иронично, что в прошлогоднем мегахите «Слово пацана» (18+) (который произвела та же стриминг-площадка, студия и толпа продюсеров, что и «Комбинацию») Базыкина играла как раз пай-девочку — медсестру, что связалась с казанским братком и слепо следовала за ним. А в «Комбинации» уже за суровой героиней Базыкиной следуют саратовские братки, в частности, безнадежно влюбленный в нее пацан по кличке Шуба (Игорь Царегородцев).
Но и Апина в исполнении Анастасии Уколовой тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. Собственно, она единственная героиня, которая раскроется полностью, ведь даже сюжетная линия Ивановой быстро потеряется. И такой подход к демонстрации героинь ну никак не может быть связан с тем, что настоящая Алена Апина, обладательница прав на некоторые песни «Комбинации» (уже во время выхода этого сериала она судилась, чтобы вырезать песню «Не забывай» из «Слова пацана»), участвовала в производстве сериала. Даже сыграла небольшое, но важное для сюжета камео (Татьяна Иванова тоже снялась в сериале, но это легко проморгать).
Но солистки «Комбинации», как ни странно, — второстепенные персонажи. Главным героем, через которого и рассказана вся история, выступает продюсер группы Александр Шишинин в исполнении Никиты Кологривого. Выбор такой оптики и такого артиста на главную роль — самая главная находка и удача всего сериала. Группа «Комбинация» и ее успех показаны как сбывшаяся мечта невероятно энергичного и светлого человека, который никогда не унывает, не сдается и, кажется, способен преодолеть любые препятствия, заражая людей своей почти бесконечной витальностью.
Уйти из ОБХСС, чтобы создать герлз-бэнд, и убедить своего мрачного отца-оперуполномоченного (Игорь Черневич) и молодую жену Наташу (Ульяна Кравец), что это правильное решение, и вообще, всё для блага и будущего новорожденной дочери; перехитрить и обыграть самого Барри Алибасова (Аскар Ильясов); найти талантливого композитора из консерватории Виталия Окорокова (Владимир Канухин) и поэта из ларька Союзпечати Юрия Дружкова (Дмитрий Смолев) и сделать так, чтобы они писали хиты, которые будет слушать весь Союз; собрать в родном Саратове талантливых девчонок, которые должны стать суперзвездами; договориться с их родителями и разрамсить с бандитами; пробиться на дискотеки Сергея Минаева и крупные фестивали, организовывать концерты и гастроли, среди которых как поездки по деревням на убитой шишиге, так и выезд в Чернобыль (абсолютно реальный факт из истории «Комбинации»), а ради записи первого большого хита на профессиональной студии в Москве продать свою машину, на которой группа приехала впервые в столицу (еще один реальный факт), — кажется, для гиперактивного и мечтательного Шишинина нет вообще ничего невозможного! И все препятствия он преодолевает с неизменной улыбкой и верой в лучшее.
Тем страшнее выглядит изменение главного героя ближе к финалу, когда сломанный пороками русского шоу-биза продюсер, поняв, что не все мечты вроде гастролей в Америке осуществимы, вдруг оказывается не вдохновляющим идеалистом, за которым хочется следовать, а поехавшим фанатиком, от которого надо бежать со всех ног. Что, собственно, Алена Апина и делает, уходя из «Комбинации» сначала замуж за бизнесмена Иратова (Павел Прилучный), а потом и в сольную карьеру. Правда, герой Кологривого исправляется, но лишь незадолго до своей трагичной гибели.
На скандальном артисте Никите Кологривом во многом и держится весь сериал. Потому что он, надо признать, обладает одним крайне редким актерским навыком — играть крайность. Но играть так, чтобы эта крайность выглядела настоящей, живой и человечной. Сериальный Александр Шишинин прописан так ярко, что трудно было его показать именно живым человеком, а не карикатурой. Но Кологривый сумел, хотя и прошел в этом деле по краю.
Субъективность взгляда на историю «Комбинации» подчеркивается еще и тем, что экранный Шишинин постоянно всё снимает на камеру, подаренную отцом. VHS-стилистика этих записей, которые часто прокручиваются в самом сериале, и даже играют важную роль в сюжете, придает аутентичности и атмосферности картинке. Местами такая съемка соединяется с постановочными кадрами и реальной хроникой «Комбинации» до степени неразличимости. Этот прием режиссер Никита Власов и сценарист Егор Чичанов перенесли из своего прошлого проекта «Лада Голд» (18+), где старые видеокассеты играли огромную роль в разудалой бандитской сказке про «лихие 90-е» и их последствия.
«Комбинация» — тоже своеобразная добрая, яркая и позитивная музыкальная сказка про добра молодца и пятерых красных девиц — даром, что основанная на реальных событиях. Сейчас много проектов про 1980- и 1990-е, и большинство из них справедливо сосредоточиваются на мраке и ужасе тех страшных времен. Но ведь для кого-то они были, и правда, прекрасными годами, полными возможностей. Про это и рассказывает сериал «Комбинация». Пожалуй, в этом, порой излишнем, сказочном позитиве этот хороший сериал и можно упрекнуть.
Хотя в нем есть и жесткие сцены, вроде попытки изнасилования Татьяны Ивановой (авторы как будто не знают, что делать с реальными страшными моментами из истории группы). Концовка выходит смазанной, потому что не было хорошо продумано, как показать смерть главного героя. Реального продюсера Александра Шишинина зарезали в Москве в 1993-м. Убийство не раскрыто до сих пор. Подозреваемых — вагон. В их числе влиятельные (как тогда, так и сейчас) люди. Но в сериале показана выдуманная и очень странная версия.
Вообще, смертей вокруг группы «Комбинации» хватало. Так, при жутких обстоятельствах погибла любовница Шишинина, некогда игравшая на клавишах в группе Анжела Бродова (в сериале ее сыграла Анна Богомолова). Автор текстов для хитов «Комбинации» и Алены Апиной поэт Юрий Дружков тоже был убит.
Но сериал сглаживает грустные углы, а некоторые вообще обходит. Но делает это незаметно — на фоне яркого и сильного заряда позитива, света и романтичности. А нам, в наши не менее суровые дни, позитив попсовых мотивчиков, уже ставших частью истории страны, точно не будет лишним.