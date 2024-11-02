Продюсер, милый мой продюсер: рассказываем о сериале «Комбинация»

Уйти из ОБХСС, чтобы создать герлз-бэнд, и убедить своего мрачного отца-оперуполномоченного (Игорь Черневич) и молодую жену Наташу (Ульяна Кравец), что это правильное решение, и вообще, всё для блага и будущего новорожденной дочери; перехитрить и обыграть самого Барри Алибасова (Аскар Ильясов); найти талантливого композитора из консерватории Виталия Окорокова (Владимир Канухин) и поэта из ларька Союзпечати Юрия Дружкова (Дмитрий Смолев) и сделать так, чтобы они писали хиты, которые будет слушать весь Союз; собрать в родном Саратове талантливых девчонок, которые должны стать суперзвездами; договориться с их родителями и разрамсить с бандитами; пробиться на дискотеки Сергея Минаева и крупные фестивали, организовывать концерты и гастроли, среди которых как поездки по деревням на убитой шишиге, так и выезд в Чернобыль (абсолютно реальный факт из истории «Комбинации»), а ради записи первого большого хита на профессиональной студии в Москве продать свою машину, на которой группа приехала впервые в столицу (еще один реальный факт), — кажется, для гиперактивного и мечтательного Шишинина нет вообще ничего невозможного! И все препятствия он преодолевает с неизменной улыбкой и верой в лучшее.