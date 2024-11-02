РЭО: В РФ заработали 64 региональных штаба по вопросам обращения с отходами

Posted 2 ноября, 14:49
Published 2 ноября, 14:49
Modified 2 ноября, 14:51
Updated 2 ноября, 14:51
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что федеральный штаб собирает данные по всей стране, но его работа охватит даже самые маленькие населенные пункты страны, где тоже образуются отходы. По указанию Министерства природы Российской Федерации в регионах начали формировать штабы, возглавляемые губернаторами. Функционирование этих региональных штабов организовано аналогично работе федерального уровня. Участники штаба занимаются анализом устойчивости региональных операторов, проверкой наличия контейнеров и контейнерных площадок, а также специализированной техники, помимо исследования инфраструктуры для утилизации отходов.
При этом 12 регионов запросили отсрочку на формирование штабов в связи с выборами губернаторов. Это касается Астраханской, Вологодской, Кемеровской, Курганской, Калининградской, Оренбургской и Курской областей, а также Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Башкирии, Хабаровского и Ставропольского краев. В Татарстане, Чечне, Красноярском крае и Томской области штабы были созданы, но не под руководством губернаторов. Еще в девяти регионах штабы до сих пор не образованы. На встрече межведомственной рабочей группы представители федерального Минприроды и ППК «РЭО» рекомендовали регионам устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки.