РЭО: В РФ заработали 64 региональных штаба по вопросам обращения с отходами

При этом 12 регионов запросили отсрочку на формирование штабов в связи с выборами губернаторов. Это касается Астраханской, Вологодской, Кемеровской, Курганской, Калининградской, Оренбургской и Курской областей, а также Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Башкирии, Хабаровского и Ставропольского краев. В Татарстане, Чечне, Красноярском крае и Томской области штабы были созданы, но не под руководством губернаторов. Еще в девяти регионах штабы до сих пор не образованы. На встрече межведомственной рабочей группы представители федерального Минприроды и ППК «РЭО» рекомендовали регионам устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки.