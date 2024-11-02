properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 14:49

Published 2 ноября, 14:49

Modified 2 ноября, 14:51

Updated 2 ноября, 14:51

РЭО: В РФ заработали 64 региональных штаба по вопросам обращения с отходами

РЭО: В РФ заработали 64 региональных штаба по вопросам обращения с отходами

2 ноября 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney.
К 1 ноября в 64 регионах Российской Федерации сформировали штабы по вопросам реализации реформы в отрасли обращения с отходами. Об этом рассказали представители Минприроды и Российского экологического оператора в рамках еженедельного заседания межведомственной рабочей группы.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что федеральный штаб собирает данные по всей стране, но его работа охватит даже самые маленькие населенные пункты страны, где тоже образуются отходы. По указанию Министерства природы Российской Федерации в регионах начали формировать штабы, возглавляемые губернаторами. Функционирование этих региональных штабов организовано аналогично работе федерального уровня. Участники штаба занимаются анализом устойчивости региональных операторов, проверкой наличия контейнеров и контейнерных площадок, а также специализированной техники, помимо исследования инфраструктуры для утилизации отходов.

При этом 12 регионов запросили отсрочку на формирование штабов в связи с выборами губернаторов. Это касается Астраханской, Вологодской, Кемеровской, Курганской, Калининградской, Оренбургской и Курской областей, а также Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Башкирии, Хабаровского и Ставропольского краев. В Татарстане, Чечне, Красноярском крае и Томской области штабы были созданы, но не под руководством губернаторов. Еще в девяти регионах штабы до сих пор не образованы. На встрече межведомственной рабочей группы представители федерального Минприроды и ППК «РЭО» рекомендовали регионам устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика