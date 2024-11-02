Росздравнадзор объяснил, почему не может проверить пансионат «Долголетие» в Прикамье

Posted 2 ноября, 07:23
Published 2 ноября, 07:23
Modified 2 ноября, 07:25
Updated 2 ноября, 07:25
В территориальном органе Росздравнадзора по Пермскому краю ответили на запрос Properm.ru о гибели двух пенсионеров после пребывания в пансионате для престарелых в пансионате «Долголетие». Ранее редакции стало известно о гибели пожилых мужчины и женщины после нахождения в учреждении — они поступили в больницу в критическом состоянии.
10 октября текущего года в ведомство поступило обращение от Управления Минюста России по Пермскому краю и УФАС по Омской области. В документе освещали вопрос некачественного оказания услуг и жестокого обращения с людьми в социальном учреждении. В региональном Росздравнадзоре подтвердили Properm.ru, что в Едином реестре лицензий у «Долголетия» в деревне Протасы нет лицензии на осуществление медицинской деятельности на территории Пермского края.
На сайте ООО «Долголетие» города Перми размещена действующая лицензия на медицинскую деятельность, предоставленная министерством здравоохранения Новосибирской области. Она распространяется на учреждение, находящееся в Новосибирске, по адресу: ул. Короленко, д. 140, этаж 2, помещение 1.
Так как лицензии на осуществление деятельности в деревне Протасы у учреждения нет, то краевой Росздравнадзор не имеет компетенций для проведения проверки. Это же мнение поддерживает Генеральная прокуратура РФ. В соответствии с федеральным законодательством поступившее обращение направлено в Управление МВД России по Пермском краю для принятия мер в рамках полномочий правоохранительных органов.
Ранее, 29 октября, в редакцию Properm.ru обратилась пермячка Мария Мазунина. Ее мать, временно находящаяся в пансионате «Долголетие», поступила в больницу в критическом состоянии. При этом по поступлении в учреждение она находилась в сознании, пожилая женщина страдала болезнью Альцгеймера. Мария навещала маму каждый день и планировала вскоре ее забрать, но 8 октября пенсионерка скончалась. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.