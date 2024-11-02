Росздравнадзор объяснил, почему не может проверить пансионат «Долголетие» в Прикамье

10 октября текущего года в ведомство поступило обращение от Управления Минюста России по Пермскому краю и УФАС по Омской области. В документе освещали вопрос некачественного оказания услуг и жестокого обращения с людьми в социальном учреждении. В региональном Росздравнадзоре подтвердили Properm.ru, что в Едином реестре лицензий у «Долголетия» в деревне Протасы нет лицензии на осуществление медицинской деятельности на территории Пермского края.