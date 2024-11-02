Шуба или пуховик? Пермский ученый рассказал, как правильно одеться зимой

Posted 2 ноября, 08:57
Published 2 ноября, 08:57
Modified 2 ноября, 08:59
Updated 2 ноября, 08:59
Тепло зимней куртки зависит от ткани и вида наполнителя, который используется в пуховике доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ, кандидат технических наук Сергей Котельников рассказал, какие утеплители ценятся своей надежностью, а также о том, что лучше — шуба или пуховик.
Всего есть несколько типов синтетических наполнителей для пуховиков, каждый из которых обладает своими характеристиками. Один из самых популярных вариантов — это синтепон. Изготавливается он из полиэфирных волокон, что создает равномерный утепляющий слой. Синтепон отличается доступной ценой, хорошим сохранением тепла, легкостью и способностью быстро сохнуть. Однако со временем он может скатываться в комки, тем самым утрачивая свои утепляющие свойства.
Изософт представляет собой модифицированный утеплитель, состоящий из силиконизированных волокон, которые равномерно распределены по всему материалу. Этот вариант обладает хорошей теплоизоляцией, легкостью, устойчивостью к запрессовыванию и способностью сохранять форму при носке.
Холлофайбер же изготовлен из полых волокон, что позволяет удерживать больше воздуха и тепла. Синтетический пух включает несколько разновидностей утеплителей, имитирующих натуральные материалы, таких как тинсулейт, которые состоят из мелких полимерных волокон и часто используются в высококачественной одежде.
Основным теплоизолятором в пуховиках является воздух, именно поэтому синтетический пух и изософт являются одними из «теплых» утеплителей среди перечисленных, говорит Котельников.
Пуховики с современными утеплителями предоставляют более эффективную теплоизоляцию по сравнению с натуральными материалами. В частности, наполнитель тинсулейт изначально разработали для космических костюмов. Материал имеет уникальные свойства сохранения тепла при экстремальных температурах до -70 °C.
— Если говорить не только про мех, но и про другие натуральные утеплители, то здесь наилучшим считается птичий пух, например гагачий или лебяжий, за счет своей микроструктуры заключающей в себе большее количество воздуха, — говорит ученый.
Чтобы стало еще теплее, рекомендуется прибегнуть к ношению термобелья. Главное, определиться с правильной тканью такой одежды. Один из недостатков хлопка в том, что он легко впитывает влагу. Полиэстер, напротив, лучше отталкивает влагу, однако плохо обеспечивает воздухообмен. Из-за этого в таком белье можно вспотеть и замерзнуть. По словам ученого, шерсть неплохо сохраняет тепло даже во влажном состоянии, но при умеренном холоде в ней будет очень жарко.
— Каждый материал хорош по-своему. Поэтому есть смысл выбрать смешанную ткань. Например, когда пишут «70% хлопок, 30% полиэстер», стараются получить свойства тканей, которые не присущи им по отдельности. Так в натуральных тканях удается улучшить износостойкость, сохранить их привлекательный внешний вид, яркость цвета, способность отталкивать загрязнения и т. д. В отличие от чисто синтетических тканей смешанные приобретают способность лучше пропускать воздух, — рассказывает кандидат технических наук.