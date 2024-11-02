Шуба или пуховик? Пермский ученый рассказал, как правильно одеться зимой

Чтобы стало еще теплее, рекомендуется прибегнуть к ношению термобелья. Главное, определиться с правильной тканью такой одежды. Один из недостатков хлопка в том, что он легко впитывает влагу. Полиэстер, напротив, лучше отталкивает влагу, однако плохо обеспечивает воздухообмен. Из-за этого в таком белье можно вспотеть и замерзнуть. По словам ученого, шерсть неплохо сохраняет тепло даже во влажном состоянии, но при умеренном холоде в ней будет очень жарко.