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Posted 2 ноября, 08:57

Published 2 ноября, 08:57

Modified 2 ноября, 08:59

Updated 2 ноября, 08:59

Шуба или пуховик? Пермский ученый рассказал, как правильно одеться зимой

Шуба или пуховик? Пермский ученый рассказал, как правильно одеться зимой

2 ноября 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.
Чем отличаются утеплители и чем пуховик лучше шубы.

Тепло зимней куртки зависит от ткани и вида наполнителя, который используется в пуховике доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ, кандидат технических наук Сергей Котельников рассказал, какие утеплители ценятся своей надежностью, а также о том, что лучше — шуба или пуховик.

Какой наполнитель выбрать

Всего есть несколько типов синтетических наполнителей для пуховиков, каждый из которых обладает своими характеристиками. Один из самых популярных вариантов — это синтепон. Изготавливается он из полиэфирных волокон, что создает равномерный утепляющий слой. Синтепон отличается доступной ценой, хорошим сохранением тепла, легкостью и способностью быстро сохнуть. Однако со временем он может скатываться в комки, тем самым утрачивая свои утепляющие свойства.

Изософт представляет собой модифицированный утеплитель, состоящий из силиконизированных волокон, которые равномерно распределены по всему материалу. Этот вариант обладает хорошей теплоизоляцией, легкостью, устойчивостью к запрессовыванию и способностью сохранять форму при носке.

Холлофайбер же изготовлен из полых волокон, что позволяет удерживать больше воздуха и тепла. Синтетический пух включает несколько разновидностей утеплителей, имитирующих натуральные материалы, таких как тинсулейт, которые состоят из мелких полимерных волокон и часто используются в высококачественной одежде.

Основным теплоизолятором в пуховиках является воздух, именно поэтому синтетический пух и изософт являются одними из «теплых» утеплителей среди перечисленных, говорит Котельников.

А может все-таки шубу?

Пуховики с современными утеплителями предоставляют более эффективную теплоизоляцию по сравнению с натуральными материалами. В частности, наполнитель тинсулейт изначально разработали для космических костюмов. Материал имеет уникальные свойства сохранения тепла при экстремальных температурах до -70 °C.

— Если говорить не только про мех, но и про другие натуральные утеплители, то здесь наилучшим считается птичий пух, например гагачий или лебяжий, за счет своей микроструктуры заключающей в себе большее количество воздуха, — говорит ученый.

Как согреться еще больше

Чтобы стало еще теплее, рекомендуется прибегнуть к ношению термобелья. Главное, определиться с правильной тканью такой одежды. Один из недостатков хлопка в том, что он легко впитывает влагу. Полиэстер, напротив, лучше отталкивает влагу, однако плохо обеспечивает воздухообмен. Из-за этого в таком белье можно вспотеть и замерзнуть. По словам ученого, шерсть неплохо сохраняет тепло даже во влажном состоянии, но при умеренном холоде в ней будет очень жарко.

— Каждый материал хорош по-своему. Поэтому есть смысл выбрать смешанную ткань. Например, когда пишут «70% хлопок, 30% полиэстер», стараются получить свойства тканей, которые не присущи им по отдельности. Так в натуральных тканях удается улучшить износостойкость, сохранить их привлекательный внешний вид, яркость цвета, способность отталкивать загрязнения и т. д. В отличие от чисто синтетических тканей смешанные приобретают способность лучше пропускать воздух, — рассказывает кандидат технических наук.
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#Зима#Одежда#Пуховики#Хлопок#Ткань#Утеплители#Холлофайбер#Полиэстер#Смешанная ткань
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