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Posted 2 ноября, 08:57

Published 2 ноября, 08:57

Modified 2 ноября, 08:59

Updated 2 ноября, 08:59

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре 2024 года в Прикамье

Снег и мороз до -15 градусов. Какой ноябрь ждет жителей Пермского края

2 ноября 2024, 08:57
Фото: ideogram.ai.

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре 2024 года в Прикамье

В конце месяца возможны арктические вторжения.

В середине ноября в Пермском крае начнется переход к настоящей зиме. Прекратятся оттепели и таяние снега. Норма среднемесячной температуры месяца по Прикамью составит от -4,5˚ на юге до -8,5˚ на северо-востоке, а в Перми -5,2˚.

По 10 ноября включительно через Урал пройдет серия североатлантических циклонов. Больше всего осадков принесет второй циклон «Мартина» в эти выходные, 2 и 3 ноября. К завтрашнему дню во всем Пермском крае установится снежный покров. На севере и востоке Прикамья выпадет много снега — до 20-25 см. На следующей неделе, 5–6 ноября, минимумы температуры ночью останутся на уровне -6…-12˚, днем -1…-6˚. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ прогнозируют, что в конце декады выход еще одного циклона с обильными осадками. Он принесет в Пермский край сильную оттепель до +3…+5˚, при этом на севере и востоке региона сугробы продолжат расти. В целом первая декада ноября будет по температуре воздуха около нормы или холоднее ее на 1˚, с очень сильным избытком осадков.

При переходе с первой на вторую декаду холодная воздушная масса будет поступать в район Карского моря. В тылу циклона она может распространиться и на Урал. В период между 11 и 15 ноября возможны первые морозы до -15˚. Погода будет неустойчивой, дни оттепелей и холода будут чередоваться, сохранятся сильные осадки. В третьей декаде месяца вероятны арктические вторжения. Она будет холоднее климатической нормы на 1-2˚.

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