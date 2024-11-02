Снег и мороз до -15 градусов. Какой ноябрь ждет жителей Пермского края

По 10 ноября включительно через Урал пройдет серия североатлантических циклонов. Больше всего осадков принесет второй циклон «Мартина» в эти выходные, 2 и 3 ноября. К завтрашнему дню во всем Пермском крае установится снежный покров. На севере и востоке Прикамья выпадет много снега — до 20-25 см. На следующей неделе, 5–6 ноября, минимумы температуры ночью останутся на уровне -6…-12˚, днем -1…-6˚. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ прогнозируют, что в конце декады выход еще одного циклона с обильными осадками. Он принесет в Пермский край сильную оттепель до +3…+5˚, при этом на севере и востоке региона сугробы продолжат расти. В целом первая декада ноября будет по температуре воздуха около нормы или холоднее ее на 1˚, с очень сильным избытком осадков.