Снег и мороз до -15 градусов. Какой ноябрь ждет жителей Пермского края

Posted 2 ноября, 08:57
Published 2 ноября, 08:57
Modified 2 ноября, 08:59
Updated 2 ноября, 08:59
В середине ноября в Пермском крае начнется переход к настоящей зиме. Прекратятся оттепели и таяние снега. Норма среднемесячной температуры месяца по Прикамью составит от -4,5˚ на юге до -8,5˚ на северо-востоке, а в Перми -5,2˚.
По 10 ноября включительно через Урал пройдет серия североатлантических циклонов. Больше всего осадков принесет второй циклон «Мартина» в эти выходные, 2 и 3 ноября. К завтрашнему дню во всем Пермском крае установится снежный покров. На севере и востоке Прикамья выпадет много снега — до 20-25 см. На следующей неделе, 5–6 ноября, минимумы температуры ночью останутся на уровне -6…-12˚, днем -1…-6˚. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ прогнозируют, что в конце декады выход еще одного циклона с обильными осадками. Он принесет в Пермский край сильную оттепель до +3…+5˚, при этом на севере и востоке региона сугробы продолжат расти. В целом первая декада ноября будет по температуре воздуха около нормы или холоднее ее на 1˚, с очень сильным избытком осадков.
При переходе с первой на вторую декаду холодная воздушная масса будет поступать в район Карского моря. В тылу циклона она может распространиться и на Урал. В период между 11 и 15 ноября возможны первые морозы до -15˚. Погода будет неустойчивой, дни оттепелей и холода будут чередоваться, сохранятся сильные осадки. В третьей декаде месяца вероятны арктические вторжения. Она будет холоднее климатической нормы на 1-2˚.