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Posted 2 ноября, 09:00

Published 2 ноября, 09:00

Modified 2 ноября, 09:01

Updated 2 ноября, 09:01

В День народного единства пермскую телебашню украсят подсветкой

Стало известно, как будет украшена пермская телебашня в праздничный день

2 ноября 2024, 09:00
Фото: properm.ru.

В День народного единства пермскую телебашню украсят подсветкой

Сюжет
Праздник
Также обнародован график включения праздничной подсветки.

В понедельник, 4 ноября, в День народного единства, с 18:00 до полуночи пермская телебашня будет празднично освещена. Об этом сообщают в пермском филиале РТРС.

В этом время она будет украшена российским триколором, георгиевской лентой и яркими салютами в праздничной иллюминации с динамическими эффектами.

В пермском филиале РТРС отмечают, что телебашня — один из символов Перми, архитектурная доминанта и достопримечательность города. Вместе с тем, телебашня, в первую очередь, является главным объектом сети телерадиовещания Пермского края.

Ранее сообщалось, что в Перми и Пермском крае в понедельник, 4 ноября, будет запрещена розничная продажа алкоголя.

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#Пермь#Праздник#Празднование
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