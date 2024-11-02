Стало известно, как будет украшена пермская телебашня в праздничный день

Posted 2 ноября, 09:00
Published 2 ноября, 09:00
Modified 2 ноября, 09:01
Updated 2 ноября, 09:01
В понедельник, 4 ноября, в День народного единства, с 18:00 до полуночи пермская телебашня будет празднично освещена. Об этом сообщают в пермском филиале РТРС.
В этом время она будет украшена российским триколором, георгиевской лентой и яркими салютами в праздничной иллюминации с динамическими эффектами.
В пермском филиале РТРС отмечают, что телебашня — один из символов Перми, архитектурная доминанта и достопримечательность города. Вместе с тем, телебашня, в первую очередь, является главным объектом сети телерадиовещания Пермского края.
Ранее сообщалось, что в Перми и Пермском крае в понедельник, 4 ноября, будет запрещена розничная продажа алкоголя.