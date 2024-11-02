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Posted 2 ноября, 08:26

Published 2 ноября, 08:26

Modified 2 ноября, 08:28

Updated 2 ноября, 08:28

Приставы встретили задолжавшего 1,6 млн рублей алиментщика на вокзале в Кунгуре

Судебные приставы встретили должника по алиментам из Кунгура на вокзале

2 ноября 2024, 08:26
Фото: 1MI.

Приставы встретили задолжавшего 1,6 млн рублей алиментщика на вокзале в Кунгуре

Сюжет
Приставы
Мужчина находился в розыске за накопившийся долг

Жителя Кунгура-алиментщика прямо с перрона вокзала доставили в УФССП. Мужчина задолжал 1,6 млн рублей, сообщают в ведомстве.

Кунгуряк находился в розыске за неисполнение решения суда, согласно которому, он должен был перечислять ¼ часть своих доходов на содержание 15-летнего сына. Мальчик находился в специализированном учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей, но это не снимало с его отца ответственности ежемесячно помогать несовершеннолетнему. Мужчина длительное время не исполнял требования исполнительного листа, долг перед ребенком превышал 1,6 млн. рублей.

Неплательщик скрывался от сотрудников отдела судебных приставов, не стремился найти официальную работу и приступить к погашению финансовых обязательств.

Гражданина объявили в розыск, и вскоре у работников органа принудительного исполнения появилась информация о том, что должник возвращается в родной город.

К моменту прибытия поезда «Новокузнецк-Санкт-Петербург» на вокзале нарушителя уже ждали судебные приставы. Мужчину доставили в подразделение ведомства, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушение по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. В свое оправдание должник смог сказать только то, что два месяца трудился вдалеке от дома, но обещанных за работу денежных средств так и не дождался. Вместо этого гражданину вручили билет на поезд и отправили по месту проживания. Так как он работал неофициально, то добиться от работодателя выплаты заработной платы в правовом поле не представлялось возможным.

Административный протокол будет рассмотрен мировым судом в ближайшее время. Кунгуряку грозит до 15 суток ареста.

В октябре судебные приставы объявили в розыск 36-летнего мужчину, который задолжал на содержание своих несовершеннолетних детей более 1 млн рублей.

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#Общество#Приставы#Алименты#Кунгур#Алиментщик
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