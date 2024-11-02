Судебные приставы встретили должника по алиментам из Кунгура на вокзале

К моменту прибытия поезда «Новокузнецк-Санкт-Петербург» на вокзале нарушителя уже ждали судебные приставы. Мужчину доставили в подразделение ведомства, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушение по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. В свое оправдание должник смог сказать только то, что два месяца трудился вдалеке от дома, но обещанных за работу денежных средств так и не дождался. Вместо этого гражданину вручили билет на поезд и отправили по месту проживания. Так как он работал неофициально, то добиться от работодателя выплаты заработной платы в правовом поле не представлялось возможным.