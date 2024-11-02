Укладка асфальта под снегом, ДТП и ограничение движения: Прикамье — во власти ноября

Но, увы, без дорожных аварий в Пермском крае не обошлось. Так, сегодня, 2 ноября, в 10:30 54-летний водитель Mercedes с полуприцепом-цистерной перевернулся на автодороге «Кудымкар — Усолье» в направлении Кудымкара. Мужчина не справился с управлением на 9 километре и съехал в правый кювет по ходу движения транспорта, пишет издание «Парма-Новости» со ссылкой на отдел ГАИ МО МВД России «Кудымкарский». Цистерна перевозила нефтепродукты, но топливо не разлилось. Пострадавших нет.