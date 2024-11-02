Укладка асфальта под снегом, ДТП и ограничение движения: Прикамье — во власти ноября

Posted 2 ноября, 10:04
Published 2 ноября, 10:04
Modified 2 ноября, 10:13
Updated 2 ноября, 10:13
Пермский край накрыл снегопад. Наступление зимы в каждом году происходит неожиданно, особенно для коммунальных служб и водителей на региональных трассах.
На участке трассы М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь сегодня введены ограничения движения грузового транспорта. Они продлятся до 12:00 3 ноября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья. Во время снегопада водителям рекомендуется снижать скорость до минимума, чтобы при возникновении опасности предотвратить ДТП.
Но, увы, без дорожных аварий в Пермском крае не обошлось. Так, сегодня, 2 ноября, в 10:30 54-летний водитель Mercedes с полуприцепом-цистерной перевернулся на автодороге «Кудымкар — Усолье» в направлении Кудымкара. Мужчина не справился с управлением на 9 километре и съехал в правый кювет по ходу движения транспорта, пишет издание «Парма-Новости» со ссылкой на отдел ГАИ МО МВД России «Кудымкарский». Цистерна перевозила нефтепродукты, но топливо не разлилось. Пострадавших нет.
На трассе «Пермь — Ижевск» зарегистрирована еще одна авария. Как пишет Telegram-канал «Пермь с огоньком», водители обоих большегрузов госпитализированы.
Рядом со зданиями-«пирамидами» на Крисанова рабочие укладывают новый асфальт прямо во время снегопада. Предполагаем, что высокого качества работ, выполненных в таких условиях, ждать не стоит. «Укладка зимнего асфальта. Крисанова-Петропавловская», — шутит Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
Можно унывать, что нужно доставать из шкафа зимнюю одежду и обувь, а можно отправиться с детьми лепить снеговиков, как это сделала Дарья Иванова.