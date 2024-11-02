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Posted 2 ноября, 10:04

Published 2 ноября, 10:04

Modified 2 ноября, 10:13

Updated 2 ноября, 10:13

Первые последствия снегопадов в Прикамье попали на фото и видео

Укладка асфальта под снегом, ДТП и ограничение движения: Прикамье — во власти ноября

2 ноября 2024, 10:04
Фото: Telegram-канал «Пермь с огоньком».

Первые последствия снегопадов в Прикамье попали на фото и видео

Сюжет
Дтп
Собрали последствия снежной стихии в одной подборке.

Пермский край накрыл снегопад. Наступление зимы в каждом году происходит неожиданно, особенно для коммунальных служб и водителей на региональных трассах.

На участке трассы М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь сегодня введены ограничения движения грузового транспорта. Они продлятся до 12:00 3 ноября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья. Во время снегопада водителям рекомендуется снижать скорость до минимума, чтобы при возникновении опасности предотвратить ДТП.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья

Но, увы, без дорожных аварий в Пермском крае не обошлось. Так, сегодня, 2 ноября, в 10:30 54-летний водитель Mercedes с полуприцепом-цистерной перевернулся на автодороге «Кудымкар — Усолье» в направлении Кудымкара. Мужчина не справился с управлением на 9 километре и съехал в правый кювет по ходу движения транспорта, пишет издание «Парма-Новости» со ссылкой на отдел ГАИ МО МВД России «Кудымкарский». Цистерна перевозила нефтепродукты, но топливо не разлилось. Пострадавших нет.

Фото: Telegram-канал «Парма-Новости»

На трассе «Пермь — Ижевск» зарегистрирована еще одна авария. Как пишет Telegram-канал «Пермь с огоньком», водители обоих большегрузов госпитализированы.

Фото: Telegram-канал «Пермь с огоньком»

Рядом со зданиями-«пирамидами» на Крисанова рабочие укладывают новый асфальт прямо во время снегопада. Предполагаем, что высокого качества работ, выполненных в таких условиях, ждать не стоит. «Укладка зимнего асфальта. Крисанова-Петропавловская», — шутит Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

Можно унывать, что нужно доставать из шкафа зимнюю одежду и обувь, а можно отправиться с детьми лепить снеговиков, как это сделала Дарья Иванова.

Фото: Дарья Иванова. vk.com/permactive

Ранее пермский ученый рассказал, как правильно выбрать пуховик на зиму. А синоптики пообещали снежный ноябрь с неустойчивым характером погоды — как с заморозками, так и с оттепелями.

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