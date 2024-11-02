В МФЦ Пермского края теперь можно получить справку об участии в спецоперации

До сих пор справки, подтверждающие участие в СВО, не имели единого образца, а их оформление было связано с определенными трудностями. Для получения документа участники спецоперации или их родственники должны были обращаться к командирам воинских частей или в военкоматы. Сейчас же достаточно прийти в любое ближайшее отделение многофункционального центра в Пермском крае и подать соответствующий запрос. Либо направить его в электронном виде через Единый портал государственных услуг, в том числе в секторах пользовательского сопровождения, организованных в МФЦ.