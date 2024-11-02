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Posted 2 ноября, 04:57

Published 2 ноября, 04:57

Modified 2 ноября, 04:57

Updated 2 ноября, 04:57

В МФЦ Пермского края теперь можно получить справку об участии в спецоперации

В МФЦ Пермского края теперь можно получить справку об участии в спецоперации

2 ноября 2024, 04:57
Фото: МФЦ.
С 1 ноября справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции можно оформить в любом отделении МФЦ или в электронном виде через портал Госуслуги. Нововведение призвано упростить порядок получения различных льгот и преференций для военнослужащих и членов их семей.

Обратиться за справкой может как сам военнослужащий, так и его близкие.

«Для получения услуги нужен только паспорт и СНИЛС. В случае, если за справкой обращаются родственники бойца, необходимо будет также документально подтвердить родственную связь. Срок оказания услуги составляет 5 рабочих дней, но он может быть продлен до 30 календарных дней в случае необходимости проведения дополнительной проверки», — рассказала Наталья Земцова, начальник отдела по работе с органами власти Пермского краевого МФЦ.

До сих пор справки, подтверждающие участие в СВО, не имели единого образца, а их оформление было связано с определенными трудностями. Для получения документа участники спецоперации или их родственники должны были обращаться к командирам воинских частей или в военкоматы. Сейчас же достаточно прийти в любое ближайшее отделение многофункционального центра в Пермском крае и подать соответствующий запрос. Либо направить его в электронном виде через Единый портал государственных услуг, в том числе в секторах пользовательского сопровождения, организованных в МФЦ.

В учреждении также напомнили, что в офисах «Мои Документы» жители Пермского края могут получить консультацию о службе по контракту. Сотрудники центров помогут в заполнении направления и проконсультируют по всем возникающим вопросам о требованиях к кандидатам, условиям поступления, мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Отметим, что в Пермском крае региональная единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны РФ, увеличена с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.

Данную выплату получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО сроком на 1 год и более в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года. Таким образом, с учетом федеральной выплаты (400 тыс. руб.), общая единовременная выплата при заключении контракта составит 1,9 млн рублей.

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