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Posted 2 ноября, 11:19

Published 2 ноября, 11:19

Modified 2 ноября, 11:19

Updated 2 ноября, 11:19

В Москве выберут лучшие проекты InterComm 2024

В Москве выберут лучшие проекты InterComm 2024

2 ноября 2024, 11:19
Фото: 1MI.
Организаторы конкурса InterComm, крупнейшей отраслевой премии в Российской Федерации и СНГ в сфере внутрикорпоративных коммуникаций, представили шорт-лист проектов-участников.

Лариса Рудакова, председатель организационного комитета и главный редактор InterComm Media, отметила, что команда была приятно удивлена представленными работами: среди них есть как вдохновляющие и впечатляющие проекты, так и те, что не оправдали ожиданий премии. Она добавила, что на конкурс ждут проекты, в первую очередь, инновационные, которые задают или даже предвосхищают тренды и станут эталонами для всей отрасли, сообщает 56orb.ru.

В этом году на участие в премии поступило рекордное количество заявок — 319, из них в шорт-лист включили 129 проектов. Номинации охватывают 18 категорий, включая такие, как «Команда года», «Территория добра», «Работа мечты», «Новые медиа», «Семейные ценности» и другие. Среди участников премии — крупные предприятия Российской Федерации из различных секторов экономики, таких как ТЭК, машиностроение, IT, банковский сектор и ретейл. Среди многократных участников премии — «Норникель», Сбербанк, «Мегафон», СИБУР, «Газпром нефть», «Северсталь» и «Ростелеком».

Итоговая защита проектов состоится 5 и 6 ноября, а итоги конкурса будут оглашены 21 ноября на специальной церемонии в Москве. Примечательно, что данная премия проводится в пятнадцатый раз. Организатором мероприятия выступает коммуникационная группа «МедиаЛайн», а в качестве информационного партнера выступает медиахолдинг 1MI.

Основная цель премии InterComm заключается в содействии развитию корпоративной культуры, поддержке высоких профессиональных стандартов, а также в реализации эффективных методов мотивации и обучения сотрудников.

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