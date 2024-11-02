В Москве выберут лучшие проекты InterComm 2024

Лариса Рудакова, председатель организационного комитета и главный редактор InterComm Media, отметила, что команда была приятно удивлена представленными работами: среди них есть как вдохновляющие и впечатляющие проекты, так и те, что не оправдали ожиданий премии. Она добавила, что на конкурс ждут проекты, в первую очередь, инновационные, которые задают или даже предвосхищают тренды и станут эталонами для всей отрасли, сообщает 56orb.ru.