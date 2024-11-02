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Posted 2 ноября, 13:32

Published 2 ноября, 13:32

Modified 2 ноября, 13:34

Updated 2 ноября, 13:34

В Перми изменится расписание движения автобусного маршрута №26

В Перми по выходным изменится расписание движения автобусного маршрута

2 ноября 2024, 13:32
Фото: properm.ru.

В Перми изменится расписание движения автобусного маршрута №26

Сюжет
Пермская езда
Изменения в расписании движения будут вводиться по выходным дням.

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили об изменении в расписании работы маршрута №26 по выходным дням. Подробности озвучили в пресс-службе администрации.

Часть рейсов по выходным дням будет совершать заезд на улицу Мотовилихинскую, как это происходит по будням. Изменения вводятся на основании обращений жителей. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.

В общественном транспорте Перми запустили оплату проезда через Bluetooth. Такая функция появилась в приложении «Транспортная карта Пермь». Сейчас оборудование установлено на 114 автобусах, 16 электробусах и 40 трамваях, сообщили в городском департаменте транспорта.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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