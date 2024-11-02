В Перми по выходным изменится расписание движения автобусного маршрута

Posted 2 ноября, 13:32
Published 2 ноября, 13:32
Modified 2 ноября, 13:34
Updated 2 ноября, 13:34
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили об изменении в расписании работы маршрута №26 по выходным дням. Подробности озвучили в пресс-службе администрации.
Часть рейсов по выходным дням будет совершать заезд на улицу Мотовилихинскую, как это происходит по будням. Изменения вводятся на основании обращений жителей. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.
В общественном транспорте Перми запустили оплату проезда через Bluetooth. Такая функция появилась в приложении «Транспортная карта Пермь». Сейчас оборудование установлено на 114 автобусах, 16 электробусах и 40 трамваях, сообщили в городском департаменте транспорта.