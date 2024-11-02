В пермском аэропорту рассказали, повлиял ли снегопад на прием и отправку рейсов

Сегодня утром Прикамье оказалось во власти снегопада. На региональных трассах произошло несколько ДТП — чаще всего, водители не могли справиться с управлением автомобилями. А в центре Перми рабочие укладывают свежий асфальтобетон, невзирая на снегопад.