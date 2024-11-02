properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 11:00

Published 2 ноября, 11:00

Modified 2 ноября, 11:02

Updated 2 ноября, 11:02

В аэропорту Большое Савино рассказали, повлиял ли снегопад на отправку рейсов

В пермском аэропорту рассказали, повлиял ли снегопад на прием и отправку рейсов

2 ноября 2024, 11:00
Фото: properm.ru.

В аэропорту Большое Савино рассказали, повлиял ли снегопад на отправку рейсов

Сюжет
Аэропорт
Циклон «Мартина» принес в регион сильный снег и штормовой ветер.

Снегопад не повлиял на работу международного аэропорта Пермь. На 15:00 2 ноября задержек рейсов на прилет и вылет из-за снегопада нет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, прибытие рейса Сургут — Пермь задерживается из-за погодных условий в Сургуте.

Аэродромная служба аэровокзала работает в плановом режиме. Специалисты убирают снег со взлетно-посадочной полосы при помощи спецтехники. Служба наземного обслуживания воздушных судов проводит обработку самолетов от льда.

Сегодня утром Прикамье оказалось во власти снегопада. На региональных трассах произошло несколько ДТП — чаще всего, водители не могли справиться с управлением автомобилями. А в центре Перми рабочие укладывают свежий асфальтобетон, невзирая на снегопад.

Читайте также:
Рейс до Перми экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за больного пассажираВ аэропорту Перми уменьшилось число рейсов, но пассажиров прибавилосьПодрядчик расторг контракт на проведение реконструкции аэропорта Большое Савино
#Общество#Аэропорт#Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика