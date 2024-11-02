В пермском аэропорту рассказали, повлиял ли снегопад на прием и отправку рейсов

Posted 2 ноября, 11:00
Published 2 ноября, 11:00
Modified 2 ноября, 11:02
Updated 2 ноября, 11:02
Снегопад не повлиял на работу международного аэропорта Пермь. На 15:00 2 ноября задержек рейсов на прилет и вылет из-за снегопада нет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, прибытие рейса Сургут — Пермь задерживается из-за погодных условий в Сургуте.
Аэродромная служба аэровокзала работает в плановом режиме. Специалисты убирают снег со взлетно-посадочной полосы при помощи спецтехники. Служба наземного обслуживания воздушных судов проводит обработку самолетов от льда.
Сегодня утром Прикамье оказалось во власти снегопада. На региональных трассах произошло несколько ДТП — чаще всего, водители не могли справиться с управлением автомобилями. А в центре Перми рабочие укладывают свежий асфальтобетон, невзирая на снегопад.