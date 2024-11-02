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Posted 2 ноября, 05:17

Published 2 ноября, 05:17

Modified 2 ноября, 08:21

Updated 2 ноября, 08:21

В Пермском крае 13 человек получили по пять тысяч за доносы на пьяных водителей

В Прикамье 13 человек получили по пять тысяч за доносы на пьяных водителей

2 ноября 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае 13 человек получили по пять тысяч за доносы на пьяных водителей

С начала года от жителей региона поступило 20 таких сигналов.

С начала 2024 года от пермяков поступило 20 сообщений о пьяных водителей за рулем, 13 человек получили денежное вознаграждение в размере по 5 тыс. рублей. При этом шести гражданам отказали, одно обращение сейчас в работе. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтербез.

Деньги получили шесть жителей Перми, два жителя Осинского района и по одному в Березниках, Александровском, Сивинском, Кочёвском и Юрлинском округах.

Ранее сообщалось, что 19 августа на дороге в поселке Лямино Чусовского округа 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» сбил 10-летнего велосипедиста. К сожалению, мальчик скончался. Позднее выяснилось, что водителем отечественного авто стал экс-депутат Ильшат Хасянов. В группе во ВКонтакте «ЧП | ЧУСОВОЙ» отметили, что мужчина был пьян.

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#Происшествия#Пермь#Березники#Пьяные водители#Минтербез
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