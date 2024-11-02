В Прикамье 13 человек получили по пять тысяч за доносы на пьяных водителей

С начала 2024 года от пермяков поступило 20 сообщений о пьяных водителей за рулем, 13 человек получили денежное вознаграждение в размере по 5 тыс. рублей. При этом шести гражданам отказали, одно обращение сейчас в работе. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтербез.