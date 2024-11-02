В Прикамье приемам первой помощи обучат более половины населения

Posted 2 ноября, 02:36
Published 2 ноября, 02:36
Modified 2 ноября, 02:38
Updated 2 ноября, 02:38
К 2026 году в Прикамье хотят обучить приемам оказания первой помощи около 60% взрослого населения, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Анастасию Крутень.
По словам главы ведомства, планируется организовать мероприятия по массовому обучению жителей базовым медицинским навыкам. В этот процесс будут вовлечены все муниципалитеты и органы исполнительной власти.
Ключевыми наставниками по обучению выступят региональный Центр медицины катастроф, студенты ПГМУ и волонтеры-медики.