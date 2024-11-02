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Posted 2 ноября, 02:36

Published 2 ноября, 02:36

Modified 2 ноября, 02:38

Updated 2 ноября, 02:38

В Пермском крае к началу 2026 года приемам первой помощи обучат 60% населения

В Прикамье приемам первой помощи обучат более половины населения

2 ноября 2024, 02:36
Фото: 1MI.

В Пермском крае к началу 2026 года приемам первой помощи обучат 60% населения

Наставниками по обучению станут региональный Центр медицины катастроф, студенты ПГМУ и волонтеры-медики.

К 2026 году в Прикамье хотят обучить приемам оказания первой помощи около 60% взрослого населения, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Анастасию Крутень.

По словам главы ведомства, планируется организовать мероприятия по массовому обучению жителей базовым медицинским навыкам. В этот процесс будут вовлечены все муниципалитеты и органы исполнительной власти.

Ключевыми наставниками по обучению выступят региональный Центр медицины катастроф, студенты ПГМУ и волонтеры-медики.

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#Здравоохранение#Обучение#Прикамье#Муниципалитеты#Первая помощь
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