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Posted 2 ноября, 05:19

Published 2 ноября, 05:19

Modified 2 ноября, 05:21

Updated 2 ноября, 05:21

В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком

В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком

2 ноября 2024, 05:19
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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Инцидент произошел 1 ноября.

Прокуратура Добрянки проконтролирует ход процессуальной проверки по факту смертельного ДТП с ребенком. Об этом сообщило краевое надзорное ведомство.

Предварительно, автоавария произошла 1 ноября на 17 км дороги «Полазна-Чусовой». Водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и врезался в «Киа». В результате ДТП погиб ребенок. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован. Травмы получили оба водителя.

В ходе проверки оценят причины и обстоятельства произошедшего.

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