В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком

Предварительно, автоавария произошла 1 ноября на 17 км дороги «Полазна-Чусовой». Водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и врезался в «Киа». В результате ДТП погиб ребенок. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован. Травмы получили оба водителя.