В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком

Posted 2 ноября, 05:19
Published 2 ноября, 05:19
Modified 2 ноября, 05:21
Updated 2 ноября, 05:21
Прокуратура Добрянки проконтролирует ход процессуальной проверки по факту смертельного ДТП с ребенком. Об этом сообщило краевое надзорное ведомство.
Предварительно, автоавария произошла 1 ноября на 17 км дороги «Полазна-Чусовой». Водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и врезался в «Киа». В результате ДТП погиб ребенок. Еще один несовершеннолетний был госпитализирован. Травмы получили оба водителя.
В ходе проверки оценят причины и обстоятельства произошедшего.