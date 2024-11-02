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Posted 2 ноября, 10:18

Published 2 ноября, 10:18

Modified 2 ноября, 10:20

Updated 2 ноября, 10:20

В Пермском крае введут государственный контроль за работой экскурсоводов

В Прикамье власти будут контролировать работу гидов

2 ноября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае введут государственный контроль за работой экскурсоводов

Сюжет
Туризм
Проект закона рассмотрят на заседании краевого парламента в январе.

В Пермском крае могут ввести государственный контроль за работой гидов. Проект закона внесен в региональное Заксобрание, сообщает телеграм-канал «Парламент | Пермский край».

Проект закона направлен на предоставление региону полномочий по государственному контролю над деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В рамках этого проекта предусматривается уполномоченный орган в сфере туризма и туристской деятельности, который разработает соответствующие положения, а также утвердит положение о комиссии, ответственной за аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Основной целью этого законопроекта является согласование регионального законодательства с федеральным уровнем. Планируется, что данный законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в январе.

В этом году стоимость туристических сплавов в Прикамье выросла на 20%. Основными факторами подорожания услуг в сфере туризма стали инфляция и рост цен на специальное снаряжение. Сплавы среди пермяков становятся популярнее каждый год на 30%. Чаще всего жители Прикамья выбирают направления Чусовая-Усьва-Вишера, а также Сылву.

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#Пермский край#Туризм#Власти#Законопроект#Прикамье#Заседание#Экскурсии#Аттестация
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