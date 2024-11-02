В Прикамье власти будут контролировать работу гидов

В этом году стоимость туристических сплавов в Прикамье выросла на 20%. Основными факторами подорожания услуг в сфере туризма стали инфляция и рост цен на специальное снаряжение. Сплавы среди пермяков становятся популярнее каждый год на 30%. Чаще всего жители Прикамья выбирают направления Чусовая-Усьва-Вишера, а также Сылву.