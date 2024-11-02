В Сиве на месяц закрыли кафе с сотрудниками без медкнижек и мухами в помещениях

Суд посчитал выявленные нарушения реальной угрозой жизни и здоровью людей. ИП признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и поручил приостановить деятельность кафе на 30 суток. Приставы выехали по адресу, возбудив исполнительное производство. Предпринимателя предупредили об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока закрытия кафе сотрудники ведомства будут проводить проверки.