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Posted 2 ноября, 11:38

Published 2 ноября, 11:38

Modified 2 ноября, 11:40

Updated 2 ноября, 11:40

Приставы на месяц опечатали кафе в Прикамье из-за нарушения санитарных норм

В Сиве на месяц закрыли кафе с сотрудниками без медкнижек и мухами в помещениях

2 ноября 2024, 11:38
Фото: ideogram.ai.

Приставы на месяц опечатали кафе в Прикамье из-за нарушения санитарных норм

Сюжет
Приставы
Суд посчитал выявленные нарушения реальной угрозой жизни и здоровью людей.

В селе Сива судебные приставы на 30 суток закрыли кафе за нарушение санитарных норм. Во время проверки оказалось, что заведение CUBA принадлежит индивидуальному предпринимателю, который не заботился о качестве питания.

В кафе не проводился производственный контроль, пищевую продукцию принимали без отсутствия маркировки. Также на момент проверки оказалось, что в помещениях кафе летают мухи. У сотрудников пищеблока не было необходимых документов, подтверждающих прохождение профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, медосмотров и вакцинации.

Суд посчитал выявленные нарушения реальной угрозой жизни и здоровью людей. ИП признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и поручил приостановить деятельность кафе на 30 суток. Приставы выехали по адресу, возбудив исполнительное производство. Предпринимателя предупредили об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока закрытия кафе сотрудники ведомства будут проводить проверки.

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#Общество#Приставы#Пермь#Общепит#Кафе#Сива
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