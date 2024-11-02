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Posted 2 ноября, 11:35

Published 2 ноября, 11:35

Modified 2 ноября, 11:37

Updated 2 ноября, 11:37

Власти Перми планируют ввести бесплатный проезд для водителей

Власти Перми планируют ввести бесплатный проезд для водителей

2 ноября 2024, 11:35
Фото: 1MI.
Таким образом власти хотят сделать профессию водителей привлекательнее.

Администрация Перми предлагает сделать бесплатным проезд для водителей общественного транспорта. Таким образом власти хотят повысить привлекательность этой профессии, сообщается на сайте гордумы.

Речь идет о водителях, работающих на муниципальных маршрутах. Чтобы компенсировать затраты перевозчикам, им будут выделять бюджеты из городского бюджета. Механизм будет работать с 1 января 2025-го по декабрь 2027 года.

Также, чтобы заманить людей за руль общественного транспорта, предлагается провести профессиональные конкурсы — «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность перевозок».

Напомним, 23 июля пассажиры автобуса №11 напали на водителя в районе Гознака. Компания выходила на остановке, но один из молодых людей застрял в дверях. Водитель вышел из автобуса, в это время приятели застрявшего набросились на него и стали избивать.

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#Пермь#Водители#Общественный транспорт#Субсидии
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