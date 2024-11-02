Власти Перми планируют ввести бесплатный проезд для водителей

Posted 2 ноября, 11:35
Published 2 ноября, 11:35
Modified 2 ноября, 11:37
Updated 2 ноября, 11:37
Администрация Перми предлагает сделать бесплатным проезд для водителей общественного транспорта. Таким образом власти хотят повысить привлекательность этой профессии, сообщается на сайте гордумы.
Речь идет о водителях, работающих на муниципальных маршрутах. Чтобы компенсировать затраты перевозчикам, им будут выделять бюджеты из городского бюджета. Механизм будет работать с 1 января 2025-го по декабрь 2027 года.
Также, чтобы заманить людей за руль общественного транспорта, предлагается провести профессиональные конкурсы — «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность перевозок».
Напомним, 23 июля пассажиры автобуса №11 напали на водителя в районе Гознака. Компания выходила на остановке, но один из молодых людей застрял в дверях. Водитель вышел из автобуса, в это время приятели застрявшего набросились на него и стали избивать.