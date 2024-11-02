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Posted 2 ноября, 03:13

Published 2 ноября, 03:13

Modified 2 ноября, 03:15

Updated 2 ноября, 03:15

За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70%

За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70%

2 ноября 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney.
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Больше всего заведений с высоким рейтингом открылось в Свердловском районе.

За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70% до 82 точек. Об этом сообщили эксперты 2ГИС. Большая часть таких заведений располагается в Свердловском и Ленинском районах, по 20 в каждом. При этом кондитерских с высоким рейтингом больше именно в Свердловском.

Выросло в краевой столице и количество пиццерий (на 32% до 75 заведений) и кофеен (на 27%, до 220 заведений). Также, среди пекарен и ресторанов наблюдается рост — на 10% до 254 точек, и на 9% до 120 точек соответственно. Отмечается, что точек кофе и заведений с суши и роллами стало в городе меньше на 13% и 4% соответственно.

В рейтинге по приросту заведений общепита Пермь заняла восьмое место с 2,9 тыс. объектов (+4,56% за год).

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