За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70%

Выросло в краевой столице и количество пиццерий (на 32% до 75 заведений) и кофеен (на 27%, до 220 заведений). Также, среди пекарен и ресторанов наблюдается рост — на 10% до 254 точек, и на 9% до 120 точек соответственно. Отмечается, что точек кофе и заведений с суши и роллами стало в городе меньше на 13% и 4% соответственно.