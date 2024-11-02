Posted 2 ноября, 03:13
Published 2 ноября, 03:13
Modified 2 ноября, 03:15
Updated 2 ноября, 03:15
За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70% до 82 точек. Об этом сообщили эксперты 2ГИС. Большая часть таких заведений располагается в Свердловском и Ленинском районах, по 20 в каждом. При этом кондитерских с высоким рейтингом больше именно в Свердловском.
Выросло в краевой столице и количество пиццерий (на 32% до 75 заведений) и кофеен (на 27%, до 220 заведений). Также, среди пекарен и ресторанов наблюдается рост — на 10% до 254 точек, и на 9% до 120 точек соответственно. Отмечается, что точек кофе и заведений с суши и роллами стало в городе меньше на 13% и 4% соответственно.
В рейтинге по приросту заведений общепита Пермь заняла восьмое место с 2,9 тыс. объектов (+4,56% за год).