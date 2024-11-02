Желающих строить и обслуживать ледовый городок на эспланаде в Перми не нашлось

Posted 2 ноября, 14:10
Published 2 ноября, 14:10
Modified 2 ноября, 14:12
Updated 2 ноября, 14:12
В Перми не состоялись конкурсные процедуры по выбору оператора ледового городка на эспланаде. На конкурс не было подано ни одной заявки, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии.
В городской администрации пояснили изданию, что перенос сроков определения исполнителя не повлияет на запланированные даты открытия ледового комплекса. Также в мэрии отметили, что концепция будущего ледово-развлекательного комплекса имеет «принципиально новый подход», подразумевающий особое техническое задание. Механизм должен предполагать минимизацию перерывов работы городка во время возможных оттепелей. «Вероятно, подрядчики, ранее выигрывавшие контракты на возведение городка, профессионально оценили свои технологические возможности и решили сосредоточиться на реализации привычных форматов в других локациях города, поэтому не направили заявок», — пояснили в мэрии.
По данным властей, городок начнет функционировать в запланированные даты — 27–28 декабря. Согласно информации с сайта госзакупок, итоги электронного аукциона на определение оператора ледового городка будут подведены 7 ноября.
Ранее сообщалось, что главный ледовый городок Перми в этом году станет носить название «Большое пермское чаепитие». Согласно эскизу, он превратится в большой стол с монументальными ледяными сервизами и горками-скатертями, внутри которого будут размещены «десерты», созданные известными пермскими шеф-кондитерами. В комплекс на эспланаде войдут тематические горки высотой от 1 до 3 м и композиции изо льда, изображающие чайные сервизы.
Заказчик, МБУ «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий», ищет подрядчика для создания новогоднего городка. Начальная цена контракта составляет 26,4 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Предполагается, что победитель закупки приступит к исполнению контракта 18 ноября, а завершит работы 24 февраля 2025 года. Ему необходимо будет разработать технологические решения и рабочую документацию новогоднего комплекса, а также провести подготовительные работы. После этого нужно смонтировать сам ледовый городок, обслуживать его во время эксплуатации и демонтировать.
Срок окончания исполнения контракта — 2 апреля, если не окажется неисполненных обязательств или же городские власти не установят гарантийные обязательства.