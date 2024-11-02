Желающих строить и обслуживать ледовый городок на эспланаде в Перми не нашлось

Заказчик, МБУ «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий», ищет подрядчика для создания новогоднего городка. Начальная цена контракта составляет 26,4 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Предполагается, что победитель закупки приступит к исполнению контракта 18 ноября, а завершит работы 24 февраля 2025 года. Ему необходимо будет разработать технологические решения и рабочую документацию новогоднего комплекса, а также провести подготовительные работы. После этого нужно смонтировать сам ледовый городок, обслуживать его во время эксплуатации и демонтировать.