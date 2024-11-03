Бывший министр культуры Александр Протасевич подал иск на самобанкротство

Posted 3 ноября, 07:44
Published 3 ноября, 07:44
Modified 3 ноября, 07:46
Updated 3 ноября, 07:46
Александр Протасевич при бывшем губернаторе Пермского края Олеге Чиркунове курировал проект «Пермь — культурная столица».
В 2011–2012 годах Протасевич был министром культуры. В 2017–2019 годах — заместителем министра культуры. После уволился и переехал в Москву.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Протасевич является директором столичного фонда «Культурная столица», которое занимается деятельностью в области исполнительских искусств.
Заявление о банкротстве в арбитражный суд господин Протасевич подал как физическое лицо. Оно оставлено без движения, поскольку заявитель не приложил судебные акты, подтверждающие наличие задолженности.
В 2011 году Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное дело в отношении Александра Протасевича в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Чиновник обвинялся в халатности. В декабре 2008 года Протасевич от имени министерства культуры заключил пять госконтрактов на изготовление сувенирной продукции книг «Пермь как текст», подписал от имени министерства акты сдачи — приемки работ, не убедившись, что все работы выполнены.