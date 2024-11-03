Бывший министр культуры Александр Протасевич подал иск на самобанкротство

В 2011 году Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное дело в отношении Александра Протасевича в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Чиновник обвинялся в халатности. В декабре 2008 года Протасевич от имени министерства культуры заключил пять госконтрактов на изготовление сувенирной продукции книг «Пермь как текст», подписал от имени министерства акты сдачи — приемки работ, не убедившись, что все работы выполнены.