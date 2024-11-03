properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 07:44

Published 3 ноября, 07:44

Modified 3 ноября, 07:46

Updated 3 ноября, 07:46

Идеолог проекта «Пермь — культурная столица» банкротится

Бывший министр культуры Александр Протасевич подал иск на самобанкротство

3 ноября 2024, 07:44
Фото: properm.ru.

Идеолог проекта «Пермь — культурная столица» банкротится

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Александр Протасевич подал иск о банкротстве себя как физического лица. Протасевич — бывший министр культуры Пермского края.

Александр Протасевич при бывшем губернаторе Пермского края Олеге Чиркунове курировал проект «Пермь — культурная столица».

В 2011–2012 годах Протасевич был министром культуры. В 2017–2019 годах — заместителем министра культуры. После уволился и переехал в Москву.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Протасевич является директором столичного фонда «Культурная столица», которое занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Заявление о банкротстве в арбитражный суд господин Протасевич подал как физическое лицо. Оно оставлено без движения, поскольку заявитель не приложил судебные акты, подтверждающие наличие задолженности.

В 2011 году Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное дело в отношении Александра Протасевича в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Чиновник обвинялся в халатности. В декабре 2008 года Протасевич от имени министерства культуры заключил пять госконтрактов на изготовление сувенирной продукции книг «Пермь как текст», подписал от имени министерства акты сдачи — приемки работ, не убедившись, что все работы выполнены.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика