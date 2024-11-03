properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 05:01

Published 3 ноября, 05:01

Modified 3 ноября, 05:08

Updated 3 ноября, 05:08

Посмотрите, какого числа придет пособие на ребенка

Из-за праздников в ноябре изменен график выплаты детских пособий

3 ноября 2024, 05:01
Фото: 1MI.

Посмотрите, какого числа придет пособие на ребенка

Социальный фонд РФ сообщил, когда должны поступить детские пособия на карты. Разные пособия, отметим, будут переведены в разные дни.

2, 5 и 8 ноября — дни зачисления выплат семьям с детьми на карты и счета. Социальный фонд России напоминает, что перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре получают пособия за октябрь.

Если дата выплат приходится на выходной день, то денежные средства переводят на банковские счета накануне в рабочий день. Поэтому в этот раз выплата единого пособия осуществляется в рабочую субботу 2 ноября, а не 3 числа.

2 ноября придут единое пособие, выплата на первого ребенка до 3 лет и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

5 ноября — ежемесячная выплата из материнского капитала за ребенка до 3 лет.

8 ноября — выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Соцфонд просит обратить внимание, что деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счёт утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня.

На почту пособия приходят с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы почтового отделения.

#Детские пособия#Социальный фонд#Пособия на детей#Даты выплаты пособий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика