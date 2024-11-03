Из-за праздников в ноябре изменен график выплаты детских пособий

Posted 3 ноября, 05:01
Published 3 ноября, 05:01
Modified 3 ноября, 05:08
Updated 3 ноября, 05:08
2, 5 и 8 ноября — дни зачисления выплат семьям с детьми на карты и счета. Социальный фонд России напоминает, что перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в ноябре получают пособия за октябрь.
Если дата выплат приходится на выходной день, то денежные средства переводят на банковские счета накануне в рабочий день. Поэтому в этот раз выплата единого пособия осуществляется в рабочую субботу 2 ноября, а не 3 числа.
2 ноября придут единое пособие, выплата на первого ребенка до 3 лет и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
5 ноября — ежемесячная выплата из материнского капитала за ребенка до 3 лет.
8 ноября — выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Соцфонд просит обратить внимание, что деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счёт утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня.
На почту пособия приходят с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы почтового отделения.