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Posted 3 ноября, 06:25

Published 3 ноября, 06:25

Modified 3 ноября, 06:27

Updated 3 ноября, 06:27

Без света и воды многоквартирные дома и соцобъекты

Коммунальное ЧП на севере Пермского края: в части Березников нет воды и света

3 ноября 2024, 06:25
Фото: 1MI.

Без света и воды многоквартирные дома и соцобъекты

В Березниках — коммунальное ЧП. Сильный ветер со снегом оборвал линии электропередач, в итоге в части города не стало света. Из-за отключения электроэнергии из строя вышел водозабор, и сейчас без света и воды дома и соцобъекты.

Мэр Березников Алексей Казаченко сообщает, что 2 ноября вечером из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Протяженность повреждённых участков — до 10 км.

Отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора «Извер». Не в полную силу работает водозабор «Усолка». В разных районах города без воды многоквартирные дома, социальные объекты. Без электроснабжения несколько населённых пунктов.

Над устранением аварии работают 6 бригад ОРЭС и МРСК. «Докладывают в оперативном режиме. По развитию ситуации буду информировать», — пообещал глава города.

Без воды остаются жилые дома, здание прокуратуры, бассейн, служба пожаротушения, поликлиника, больницы, скорая помощь, роддом.

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