Коммунальное ЧП на севере Пермского края: в части Березников нет воды и света

Без света и воды многоквартирные дома и соцобъекты

В Березниках — коммунальное ЧП. Сильный ветер со снегом оборвал линии электропередач, в итоге в части города не стало света. Из-за отключения электроэнергии из строя вышел водозабор, и сейчас без света и воды дома и соцобъекты.

Мэр Березников Алексей Казаченко сообщает, что 2 ноября вечером из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Протяженность повреждённых участков — до 10 км. Отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора «Извер». Не в полную силу работает водозабор «Усолка». В разных районах города без воды многоквартирные дома, социальные объекты. Без электроснабжения несколько населённых пунктов. Над устранением аварии работают 6 бригад ОРЭС и МРСК. «Докладывают в оперативном режиме. По развитию ситуации буду информировать», — пообещал глава города. Без воды остаются жилые дома, здание прокуратуры, бассейн, служба пожаротушения, поликлиника, больницы, скорая помощь, роддом.