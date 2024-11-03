Коммунальное ЧП на севере Пермского края: в части Березников нет воды и света

Posted 3 ноября, 06:25
Published 3 ноября, 06:25
Modified 3 ноября, 06:27
Updated 3 ноября, 06:27
Мэр Березников Алексей Казаченко сообщает, что 2 ноября вечером из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Протяженность повреждённых участков — до 10 км.
Отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора «Извер». Не в полную силу работает водозабор «Усолка». В разных районах города без воды многоквартирные дома, социальные объекты. Без электроснабжения несколько населённых пунктов.
Над устранением аварии работают 6 бригад ОРЭС и МРСК. «Докладывают в оперативном режиме. По развитию ситуации буду информировать», — пообещал глава города.
Без воды остаются жилые дома, здание прокуратуры, бассейн, служба пожаротушения, поликлиника, больницы, скорая помощь, роддом.