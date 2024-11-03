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Posted 3 ноября, 12:44

Published 3 ноября, 12:44

Modified 3 ноября, 12:48

Updated 3 ноября, 12:48

На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода

На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода

3 ноября 2024, 12:44
Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Пермского края.
Под колесами «КАМАЗа» погиб пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте.

Рано утром 3 ноября 2024 года по автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на подъезде к п. Ачит в направлении Перми двигался автомобиль «Камаз», под управлением мужчины 1959 года рождения.

По предварительным данным Госавтоинспекции Пермского края, водитель на 141 км автодороги допустил наезд на пешехода 1973 года рождения, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил смертельную травму.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

#Авария#Камаз#Трасса#Погиб пешеход#Автодорога
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