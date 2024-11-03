На пожаре в Березниках спасены двое взрослых и ребенок

Всего за истекшие сутки 2 ноября на территории Пермского края ликвидировано 12 пожаров, из них: 4 пожара на территории Березниковского городского округа, по 1 пожару в Юрлинском, Соликамском, Верещагинском, Уинском, Лысьвенском, Осинском, Пермском МО и г. Перми. На пожарах погибших и пострадавших нет.