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Posted 3 ноября, 10:34

Published 3 ноября, 10:34

Modified 3 ноября, 10:36

Updated 3 ноября, 10:36

В Березниках загорелась квартира на 4 этаже жилого дома

На пожаре в Березниках спасены двое взрослых и ребенок

3 ноября 2024, 10:34
Фото: предоставлено пресс-службой МЧС РФ по Пермскому краю.

В Березниках загорелась квартира на 4 этаже жилого дома

Пожарные МЧС России по Пермскому краю вывели из дома, в котором загорелась квартира, 3 человек, еще 8 эвакуировались самостоятельно.

2 ноября в Березниках из-за короткого замыкания в электропроводке загорелась квартира на 4 этаже жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 8 человек. Огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух 3 человек (двух взрослых и одного ребенка).

Возгорание на 10 квадратных метрах ликвидировали 21 человек личного состава и 6 единиц техники. На пожаре пострадавших нет.

Всего за истекшие сутки 2 ноября на территории Пермского края ликвидировано 12 пожаров, из них: 4 пожара на территории Березниковского городского округа, по 1 пожару в Юрлинском, Соликамском, Верещагинском, Уинском, Лысьвенском, Осинском, Пермском МО и г. Перми. На пожарах погибших и пострадавших нет.

#Пожар#Мчс#МЧС РФ#Спасены на пожаре#Ребенок спасен на пожаре
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