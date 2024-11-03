На пожаре в Березниках спасены двое взрослых и ребенок

Posted 3 ноября, 10:34
Published 3 ноября, 10:34
Modified 3 ноября, 10:36
Updated 3 ноября, 10:36
2 ноября в Березниках из-за короткого замыкания в электропроводке загорелась квартира на 4 этаже жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 8 человек. Огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух 3 человек (двух взрослых и одного ребенка).
Возгорание на 10 квадратных метрах ликвидировали 21 человек личного состава и 6 единиц техники. На пожаре пострадавших нет.
Всего за истекшие сутки 2 ноября на территории Пермского края ликвидировано 12 пожаров, из них: 4 пожара на территории Березниковского городского округа, по 1 пожару в Юрлинском, Соликамском, Верещагинском, Уинском, Лысьвенском, Осинском, Пермском МО и г. Перми. На пожарах погибших и пострадавших нет.