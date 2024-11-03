Населенные пункты на севере Пермского края остаются без света на вторые сутки

Итак, в ночь со 2 на 3 ноября из-за сильных снежных ливней, ветра на севере Пермского края произошел обрыв линии электропередач. Из-за этого сразу несколько территорий остались без света, а часть Березников и Соликамска без воды, так как из-за отсутствия электроснабжения вышли из строя водозаборы.