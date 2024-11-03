Населенные пункты на севере Пермского края остаются без света на вторые сутки

Posted 3 ноября, 15:43
Published 3 ноября, 15:43
Modified 3 ноября, 15:47
Updated 3 ноября, 15:47
Итак, в ночь со 2 на 3 ноября из-за сильных снежных ливней, ветра на севере Пермского края произошел обрыв линии электропередач. Из-за этого сразу несколько территорий остались без света, а часть Березников и Соликамска без воды, так как из-за отсутствия электроснабжения вышли из строя водозаборы.
На вечер 3 ноября без воды и света часть Березников и Соликамска, в том числе жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Организован подвоз воды. Ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях.
По данным главы Соликамского округа Александра Русанова, в части микрорайонов электроснабжение восстановлено, не допущен выход из строя котельных, восстановлена работа водозаборов.
Также в Чердынском округе, по данным главы Анны Батаговой, без света (или слабая подача электроснабжения) Рябинино, Урол, Корнино, Курган, д. Усть-Уролка, д. Яранино, д. Кедровка, д. Нижнее Керчево. В части населенных пунктов подача электроснабжения будет восстановлена завтра днем, в части — завтра к вечеру.
По данным пресс-службы ПАО «Россети Урал», в работах по устранению последствий непогоды принимает участие порядка 42 бригад в составе 140 человек с привлечением 54 единиц техники и спецтехники.
Завершены осмотры воздушных линий электропередачи, составлен план-график аварийно-восстановительных работ, который выполняется в полном объеме. Ликвидация последствий стихии будет продолжена, продолжается поэтапное возобновление подачи электроэнергии.