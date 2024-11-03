Несколько населенных пунктов Прикамья остались без электричества из-за сильного ветра

2-3 ноября ливни, переходящие в обильные снегопады, сопровождаемые порывами шквалистого ветра, оборвали электрические сети. В итоге без света остались несколько населенных пунктов, а в Березниках из-за отсутствия электроснабжения вышел из строя водозабор, в итоге без воды и света остались многоквартирные жилые дома и социальные объекты.