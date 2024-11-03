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Posted 3 ноября, 07:59

Published 3 ноября, 07:59

Modified 3 ноября, 08:01

Updated 3 ноября, 08:01

Из-за непогоды в Прикамье нет света и воды в нескольких населенных пунктах

Несколько населенных пунктов Прикамья остались без электричества из-за сильного ветра

3 ноября 2024, 07:59
Фото: 1MI.

Из-за непогоды в Прикамье нет света и воды в нескольких населенных пунктах

Удары непогоды отразились на работе энергосистемы в северной части Пермского края, эпицентром стали Березниковский, Соликамский, Косинский и часть Красновишерского округов. Отмечены также сбои в Губахинском, Ильинском и Добрянском округах.

2-3 ноября ливни, переходящие в обильные снегопады, сопровождаемые порывами шквалистого ветра, оборвали электрические сети. В итоге без света остались несколько населенных пунктов, а в Березниках из-за отсутствия электроснабжения вышел из строя водозабор, в итоге без воды и света остались многоквартирные жилые дома и социальные объекты.

На всех территориях деятельности ПАО «Россети Урал» введен режим повышенной готовности. Установлен особый контроль за работой энергообъектов и в зоне ответственности филиала «Пермэнерго». По данным энергетиков, мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимыми инструментами, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В распоряжении персонала филиала «Пермэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам.

Со 2 ноября в проведении аварийно-восстановительных работ на территории Пермского края было задействовано порядка 56 ремонтных бригад «Пермэнерго» в составе 180 человек, более 70 единиц техники и спецтехники.

На помощь Березниковским электрическим сетям направлен персонал из Северных и Центральных электрических сетей, а также Пермских городских электрических сетей в количестве 6 бригад в составе более 30 человек, 6 единиц техники.

Бригады работают в круглосуточном режиме. Вопрос находится на контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

#Чп#Нет воды#Коммунальное чп#Нет света
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