Несколько населенных пунктов Прикамья остались без электричества из-за сильного ветра

Posted 3 ноября, 07:59
Published 3 ноября, 07:59
Modified 3 ноября, 08:01
Updated 3 ноября, 08:01
2-3 ноября ливни, переходящие в обильные снегопады, сопровождаемые порывами шквалистого ветра, оборвали электрические сети. В итоге без света остались несколько населенных пунктов, а в Березниках из-за отсутствия электроснабжения вышел из строя водозабор, в итоге без воды и света остались многоквартирные жилые дома и социальные объекты.
На всех территориях деятельности ПАО «Россети Урал» введен режим повышенной готовности. Установлен особый контроль за работой энергообъектов и в зоне ответственности филиала «Пермэнерго». По данным энергетиков, мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимыми инструментами, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.
В распоряжении персонала филиала «Пермэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам.
Со 2 ноября в проведении аварийно-восстановительных работ на территории Пермского края было задействовано порядка 56 ремонтных бригад «Пермэнерго» в составе 180 человек, более 70 единиц техники и спецтехники.
На помощь Березниковским электрическим сетям направлен персонал из Северных и Центральных электрических сетей, а также Пермских городских электрических сетей в количестве 6 бригад в составе более 30 человек, 6 единиц техники.
Бригады работают в круглосуточном режиме. Вопрос находится на контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.