Пермская краевая прокуратура проверяет факты отключения света и воды в Верхнекамье

Коммунальный коллапс на севере региона стал предметом проверки прокуратуры

Проводится проверка по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии на территории города Березники и еще 10 населенных пунктов в Пермском крае.

Предварительно установлено, что причиной отсутствия водоснабжения послужили неблагоприятные погодные условия, шквалистый ветер и обильный снегопад, вследствие чего произошли аварии на электросетях, — говорится в официальном сообщении прокуратуры региона. По данным ведомства, «в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям сетевых организаций, органа местного самоуправления по своевременному устранению аварийной ситуации». Сейчас проводятся мероприятия по устранению аварии, в том числе осуществляется подвоз воды в социальные учреждения.