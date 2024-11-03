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Posted 3 ноября, 11:48

Published 3 ноября, 11:48

Modified 3 ноября, 11:50

Updated 3 ноября, 11:50

Половина Соликамска тоже осталась без воды

Половина Соликамска тоже осталась без воды

3 ноября 2024, 11:48
Из-за неблагоприятных погодных условий в части населенных пунктов Соликамского округа возникли перебои с электро- и водоснабжением. Из-за сильного шквалистого ветра произошли обрывы линий электропередач. Глава округа Александр Русанов в своем тг-канале сообщил, какие работы ведутся.

В населённых пунктах: с. Городище, с. Половодово, п. Черное, д. М. Городище, п. Басим, с. Тохтуева, д. Села, д. Чертеж, п. Затон, п. Тюлькино, д. Вильва в настоящее время ведутся необходимые ремонтные работы. Об этом сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов. В населенных пунктах работает пять бригад по пять человек, дополнительно в Соликамск были направлены четыре бригады, которые уже приступили к работе.

Работы ведутся компанией «Россети», все работы контролируются совместно с министерством ЖКХ. Из-за скачка напряжения были остановлены насосы у «Водоканала». Сейчас их перезапускают, в ближайшее время вода появится в домах северной части города.

#Чп#Коммунальное чп
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