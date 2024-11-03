Половина Соликамска тоже осталась без воды

В населённых пунктах: с. Городище, с. Половодово, п. Черное, д. М. Городище, п. Басим, с. Тохтуева, д. Села, д. Чертеж, п. Затон, п. Тюлькино, д. Вильва в настоящее время ведутся необходимые ремонтные работы. Об этом сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов. В населенных пунктах работает пять бригад по пять человек, дополнительно в Соликамск были направлены четыре бригады, которые уже приступили к работе.