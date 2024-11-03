properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 12:13

Published 3 ноября, 12:13

Modified 3 ноября, 12:17

Updated 3 ноября, 12:17

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева на велосипеде пересекла Южную Корею

Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева на велосипеде пересекла Южную Корею

3 ноября 2024, 12:13
Пермячка Юлия Зайцева проехала 1000 км по Южной Корее и возвращается домой, чтобы презентовать свою книгу «Корпорацию не нагнешь».

Юлия Зайцева, являющаяся продюсером писателя Алексея Иванова, уже совершила одиночное путешествие по Ликийской тропе (540 км), приняла участие в ультрамарафоне по плаванию «Самарская Лука» (181 км на двоих). Издала свою первую — после двух путеводителей — книгу «Корпорацию не нагнешь» и отправилась в велопутешествие по Южной Корее. За две недели она проехала 1000 км, подробностями путешествия делилась в своем тг-канале.

По словам Юлии, такой формат путешествий ей подошел, и он «даёт возможность больше видеть — по сравнению с ногами, обеспечивает лучшую детализацию — по сравнению с авто. И физически не так напряжённо, как под рюкзаком».

Как сообщила Юлия Зайцева, свою книгу «Корпорацию не нагнешь», она будет презентовать в декабре в Москве и Санкт-Петербурге, а уже в ноябре — в Перми. В середине ноября готова выступить в Екатеринбурге.

Эта книга, как следует из аннотации, «документальный триллер с захватывающим бизнес-сюжетом длиной в двадцать лет». Все герои реальны, как и события, о которых рассказывает автор.

#Юлия зайцева#Писатель иванов#Корпорацию не нагнешь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика