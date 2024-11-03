Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева на велосипеде пересекла Южную Корею

Юлия Зайцева, являющаяся продюсером писателя Алексея Иванова, уже совершила одиночное путешествие по Ликийской тропе (540 км), приняла участие в ультрамарафоне по плаванию «Самарская Лука» (181 км на двоих). Издала свою первую — после двух путеводителей — книгу «Корпорацию не нагнешь» и отправилась в велопутешествие по Южной Корее. За две недели она проехала 1000 км, подробностями путешествия делилась в своем тг-канале.