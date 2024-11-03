Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева на велосипеде пересекла Южную Корею

Posted 3 ноября, 12:13
Published 3 ноября, 12:13
Modified 3 ноября, 12:17
Updated 3 ноября, 12:17
Юлия Зайцева, являющаяся продюсером писателя Алексея Иванова, уже совершила одиночное путешествие по Ликийской тропе (540 км), приняла участие в ультрамарафоне по плаванию «Самарская Лука» (181 км на двоих). Издала свою первую — после двух путеводителей — книгу «Корпорацию не нагнешь» и отправилась в велопутешествие по Южной Корее. За две недели она проехала 1000 км, подробностями путешествия делилась в своем тг-канале.
По словам Юлии, такой формат путешествий ей подошел, и он «даёт возможность больше видеть — по сравнению с ногами, обеспечивает лучшую детализацию — по сравнению с авто. И физически не так напряжённо, как под рюкзаком».
Как сообщила Юлия Зайцева, свою книгу «Корпорацию не нагнешь», она будет презентовать в декабре в Москве и Санкт-Петербурге, а уже в ноябре — в Перми. В середине ноября готова выступить в Екатеринбурге.
Эта книга, как следует из аннотации, «документальный триллер с захватывающим бизнес-сюжетом длиной в двадцать лет». Все герои реальны, как и события, о которых рассказывает автор.