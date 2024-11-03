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Posted 3 ноября, 14:11

Published 3 ноября, 14:11

Modified 3 ноября, 14:16

Updated 3 ноября, 14:16

Владимир Верхоланцев скончался на 83 году жизни

Умер бывший председатель Западно-Уральского банка Сбербанка Владимир Верхоланцев

3 ноября 2024, 14:11
Фото: properm.ru.

Владимир Верхоланцев скончался на 83 году жизни

3 ноября на 83-м году жизни скончался экс-председатель Западно-Уральского банка (ЗУБ) Сбербанка России Владимир Верхоланцев. Он двадцать лет руководил крупнейшим банком региона.

Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сына Владимира Верхоланцева. Прощание состоится 6 ноября в 12:20 по адресу: ул. Старцева, 61 (Большой зал прощания).

Владимир Верхоланцев родился в 1942 году. Окончил Пермский государственный университет и Пермский политехнический институт. Он был кандидатом экономических наук. А руководителем Пермского областного управления Сбербанка СССР стал в 1990 году. В 2001 году управление было преобразовано в Западно-Уральский банк Сбербанка России, который работает на территории трех субъектов Российской Федерации: Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми. Покинул должность осенью 2010 года.

На Properm.ru опубликовано давал эксклюзивное интервью с экс-председателем ЗУБ Сбербанка России.

#Сбербанк#Западно-уральский банк#Верхоланцев#Владимир верхоланцев
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