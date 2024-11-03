Умер бывший председатель Западно-Уральского банка Сбербанка Владимир Верхоланцев

Posted 3 ноября, 14:11
Published 3 ноября, 14:11
Modified 3 ноября, 14:16
Updated 3 ноября, 14:16
Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сына Владимира Верхоланцева. Прощание состоится 6 ноября в 12:20 по адресу: ул. Старцева, 61 (Большой зал прощания).
Владимир Верхоланцев родился в 1942 году. Окончил Пермский государственный университет и Пермский политехнический институт. Он был кандидатом экономических наук. А руководителем Пермского областного управления Сбербанка СССР стал в 1990 году. В 2001 году управление было преобразовано в Западно-Уральский банк Сбербанка России, который работает на территории трех субъектов Российской Федерации: Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми. Покинул должность осенью 2010 года.
На Properm.ru опубликовано давал эксклюзивное интервью с экс-председателем ЗУБ Сбербанка России.