В Березниках создан оперативный штаб по аварийной ситуации со светом и водой

Posted 3 ноября, 11:01
Published 3 ноября, 11:01
Modified 3 ноября, 11:03
Updated 3 ноября, 11:03
Как сообщил мэр Березников Алексей Казаченко, создан оперативный штаб по аварийным ситуациям, связанным с отключением электроснабжения, воды, отопления.
Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение на водозаборе «Извер». На «Усолке» запустили 8 скважин из 20. На помощь работающим бригадам направлены дополнительные силы — более 30 человек и 6 единиц спецтехники.
Организован подвоз воды на объекты социальной сферы и в жилые дома.
По данным главы округа, сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. На уборке городских дорог — 20 единиц техники.
В соцсетях жители Березниковского, Соликамского, Губахинского, Красновишерского округов Пермского края возмущаются отсутствием света, воды, отопления.
Некоторые горько шутят, прикладывая скрин из официального канала администрации Березников: «Первый ноябрьский снежок „неожиданно“ парализовал работу городских коммунальных служб. Отсутствие воды, нечищеные дороги, непроходимые тротуары и дворы. Как и обещала администрация, город окутала зимняя сказка. Теперь со сказочниками будут разбираться органы прокуратуры».