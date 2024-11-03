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Posted 3 ноября, 11:01

Published 3 ноября, 11:01

Modified 3 ноября, 11:03

Updated 3 ноября, 11:03

В районах и поселениях Березниковского округа нет света и воды

В Березниках создан оперативный штаб по аварийной ситуации со светом и водой

3 ноября 2024, 11:01
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети».

В районах и поселениях Березниковского округа нет света и воды

Последствия циклона, сложные метеоусловия наблюдаются по всему Верхнекамью. Ледяной дождь, метель, налипание снега на провода, падение деревьев на линии электропередач натворили бед: во многих населенных пунктах нет воды, света, отопления.

Как сообщил мэр Березников Алексей Казаченко, создан оперативный штаб по аварийным ситуациям, связанным с отключением электроснабжения, воды, отопления.

Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение на водозаборе «Извер». На «Усолке» запустили 8 скважин из 20. На помощь работающим бригадам направлены дополнительные силы — более 30 человек и 6 единиц спецтехники.

Организован подвоз воды на объекты социальной сферы и в жилые дома.

По данным главы округа, сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. На уборке городских дорог — 20 единиц техники.

В соцсетях жители Березниковского, Соликамского, Губахинского, Красновишерского округов Пермского края возмущаются отсутствием света, воды, отопления.

Некоторые горько шутят, прикладывая скрин из официального канала администрации Березников: «Первый ноябрьский снежок „неожиданно“ парализовал работу городских коммунальных служб. Отсутствие воды, нечищеные дороги, непроходимые тротуары и дворы. Как и обещала администрация, город окутала зимняя сказка. Теперь со сказочниками будут разбираться органы прокуратуры».

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