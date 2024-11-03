В Березники уехали энергетики из Перми. Показываем, с чем им пришлось столкнуться

Posted 3 ноября, 09:19
Published 3 ноября, 09:19
Modified 3 ноября, 09:21
Updated 3 ноября, 09:21
Сильный ветер, мокрый снежный ливень вызвал массовое отключение электричества на севере Прикамья. Из-за непогоды без света остались села Тохтуева, Чертеж, Села, Затон в Соликамском городском округе. Также об отсутствии электричества писали жители поселков Вишерогорск и Усть-Язьва Красновишерского округа.
Из-за отключения электричества без воды осталась часть Березников (жилые дома и соцобъекты).
По данным пресс-службы «Россети Урал», проводятся аварийно-восстановительные работы. На помощь энергетикам Березников отправились бригады из Перми. Всего, по данным пресс-службы ПАО «Россети Урал», задействовано порядка 56 ремонтных бригад «Пермэнерго» в составе 180 человек, более 70 единиц техники и спецтехники.
На фотографиях которыми поделились работники электросетей, видно, что в лесах на севере края уже снежные сугробы, деревья повалило, на проводах — снежная наледь.