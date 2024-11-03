В Березники уехали энергетики из Перми. Показываем, с чем им пришлось столкнуться

Из-за отключения электричества без воды осталась часть Березников (жилые дома и соцобъекты).

По данным пресс-службы «Россети Урал», проводятся аварийно-восстановительные работы. На помощь энергетикам Березников отправились бригады из Перми. Всего, по данным пресс-службы ПАО «Россети Урал», задействовано порядка 56 ремонтных бригад «Пермэнерго» в составе 180 человек, более 70 единиц техники и спецтехники.