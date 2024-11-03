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Posted 3 ноября, 09:19

Published 3 ноября, 09:19

Modified 3 ноября, 09:21

Updated 3 ноября, 09:21

На севере Пермского края продолжаются восстановительные работы на электросетях

В Березники уехали энергетики из Перми. Показываем, с чем им пришлось столкнуться

3 ноября 2024, 09:19
Фото: предоставлено пермским филиалом «Россети Урала».

На севере Пермского края продолжаются восстановительные работы на электросетях

Энергетики поделились фотографиями того, что происходит на севере края. Напомним, непогода там разбушевалась, в итоге несколько населенных пунктов остались без света, а часть Березников и без воды.

Сильный ветер, мокрый снежный ливень вызвал массовое отключение электричества на севере Прикамья. Из-за непогоды без света остались села Тохтуева, Чертеж, Села, Затон в Соликамском городском округе. Также об отсутствии электричества писали жители поселков Вишерогорск и Усть-Язьва Красновишерского округа.

Из-за отключения электричества без воды осталась часть Березников (жилые дома и соцобъекты).
По данным пресс-службы «Россети Урал», проводятся аварийно-восстановительные работы. На помощь энергетикам Березников отправились бригады из Перми. Всего, по данным пресс-службы ПАО «Россети Урал», задействовано порядка 56 ремонтных бригад «Пермэнерго» в составе 180 человек, более 70 единиц техники и спецтехники.

На фотографиях которыми поделились работники электросетей, видно, что в лесах на севере края уже снежные сугробы, деревья повалило, на проводах — снежная наледь.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал»
#Чп#Энергетики#Коммунальное чп#Аварии на сетях
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