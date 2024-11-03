В Перми за розыск двух домашних питомцев объявлено вознаграждение в 100 тыс. рублей

Posted 3 ноября, 10:01
Published 3 ноября, 10:01
Modified 3 ноября, 10:03
Updated 3 ноября, 10:03
Кот Барсик (порода — сибирский кот) сбежал из таунхауса на улице Восстания 1 ноября. Кот принадлежит журналисту Василию Кучумову. Барсику 9 лет, окрас серо-белый. По словам Василия Кучумова, поиски продолжаются. Владелец сбежавшего питомца надеется, что Барсик не ушел дальше частного микрорайона Висим. За любую достоверную информацию обещан гонорар, за поимку кота — вознаграждение в 100 тыс. рублей. Погодные условия сейчас очень опасны для домашней кошки.
Американского питбультерьера Ареса хозяева ищут с мая 2024 года. Он сбежал после ДТП, которое произошло 11 мая. Потерялся в микрорайоне Громовский (Мильчакова, рынок Гача), мог сбежать в сторону Кондратово.
Приметы пса: окрас рыжеватый (песочный), был в ошейнике, особые приметы — белое пятно на носу и шрам на правом плече (5 см).
Хозяева Ареса уверены, что пса кто-то подобрал и не отдает, потому что у собаки очень хороший, неагрессивный характер. Аресу было чуть больше года, когда он потерялся. За любую достоверную информацию о собаке, по словам его хозяина Владимира Франко, готовы заплатить 5 тыс. рублей, за возврат Ареса — 100 тыс. рублей. По словам членов семьи, они все еще ищут пса, ждут, когда он вернется домой.