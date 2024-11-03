В Перми за розыск двух домашних питомцев объявлено вознаграждение в 100 тыс. рублей

Хозяева Ареса уверены, что пса кто-то подобрал и не отдает, потому что у собаки очень хороший, неагрессивный характер. Аресу было чуть больше года, когда он потерялся. За любую достоверную информацию о собаке, по словам его хозяина Владимира Франко, готовы заплатить 5 тыс. рублей, за возврат Ареса — 100 тыс. рублей. По словам членов семьи, они все еще ищут пса, ждут, когда он вернется домой.