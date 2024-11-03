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Posted 3 ноября, 04:20

Published 3 ноября, 04:20

Modified 3 ноября, 04:22

Updated 3 ноября, 04:22

Жителям и гостям Прикамья рекомендуют быть осторожными на дорогах

В Пермском крае ожидаются опасные природные явления

3 ноября 2024, 04:20
Фото: 1MI.

Жителям и гостям Прикамья рекомендуют быть осторожными на дорогах

Единый центр поддержки Пермского края сообщает о неблагоприятных и даже опасных погодных условиях, это сильный ветер, гололедица. Существует вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличение количества ДТП и пожаров.

По информации Пермского ЦГМС 3 ноября в Пермском крае ожидается обильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, гололедно-изморозевые отложения (отложения льда и изморози на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах), гололедица на дорогах и снежные накаты. Очень сильный ветер, порывы его могут достигать 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью от -6°С до -1°С, днем от -6°С до -1°С.

Единый центр поддержки рекомендует жителям и гостям Прикамья избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач (ЛЭП), слабо укрепленных конструкций, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, пешеходам быть осторожными при переходе проезжей части.

#Погода#Штормовое предупреждение#Аномальная погода
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