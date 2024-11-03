В Пермском крае ожидаются опасные природные явления

Posted 3 ноября, 04:20
Published 3 ноября, 04:20
Modified 3 ноября, 04:22
Updated 3 ноября, 04:22
По информации Пермского ЦГМС 3 ноября в Пермском крае ожидается обильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, гололедно-изморозевые отложения (отложения льда и изморози на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах), гололедица на дорогах и снежные накаты. Очень сильный ветер, порывы его могут достигать 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью от -6°С до -1°С, днем от -6°С до -1°С.
Единый центр поддержки рекомендует жителям и гостям Прикамья избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач (ЛЭП), слабо укрепленных конструкций, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, пешеходам быть осторожными при переходе проезжей части.