В Пермском крае ожидаются опасные природные явления

По информации Пермского ЦГМС 3 ноября в Пермском крае ожидается обильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, гололедно-изморозевые отложения (отложения льда и изморози на поверхности сооружений, ветвях деревьев, проводах), гололедица на дорогах и снежные накаты. Очень сильный ветер, порывы его могут достигать 17-22 м/с.