В Пермском крае все же закроют санаторий для детей, больных туберкулезом

По данным Минздрава РФ, в 2021 году в Пермском крае больных туберкулезом было 47 на 100 тыс. жителей при среднероссийском показателе 30,8 чел. на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в Московской области в том же году этот показатель был равен 19 человек на 100 тыс. жителей.