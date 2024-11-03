В Пермском крае все же закроют санаторий для детей, больных туберкулезом

Posted 3 ноября, 07:03
Published 3 ноября, 07:03
Modified 3 ноября, 07:05
Updated 3 ноября, 07:05
Краевые власти пообещали сохранить социальную направленность здания противотуберкулезного санатория «Росинка». Об этом сообщает «Народный фронт Пермского края».
В июле Properm.ru опубликовал расследование про закрытие противотуберкулезного санатория «Росинка» в Соликамске.
Прокуратура провела проверку, министру здравоохранения внесено представление прокуратуры, а на приказ главврача внесён протест, так как последствия принятия решения о ликвидации санатория были оценены комиссией Минздрава на 24 дня позже, чем издан приказ о прекращении его деятельности.
Нарушения прав детей прокуратура не усмотрела.
По данным Минздрава РФ, в 2021 году в Пермском крае больных туберкулезом было 47 на 100 тыс. жителей при среднероссийском показателе 30,8 чел. на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в Московской области в том же году этот показатель был равен 19 человек на 100 тыс. жителей.
За 6 месяцев 2023 года, по данным Минздрава РФ, Пермский край оказался в числе регионов с наибольшим приростом числа заболевших туберкулезом (+15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) и с наибольшим ростом смертности (+39,6%).
Кроме того, по данным Минздрава РФ, Пермский край входит в число регионов с высокой распространенностью туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных. Туберкулез — самая распространенная причина смерти у ВИЧ-положительных. В Пермском крае распространенность туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ, — 18 на 100 тыс. жителей, а в России этот показатель — 6,6 на 100 тыс. жителей.