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Posted 3 ноября, 07:03

Published 3 ноября, 07:03

Modified 3 ноября, 07:05

Updated 3 ноября, 07:05

Власти обещают сохранить «социальную направленность» для здания

В Пермском крае все же закроют санаторий для детей, больных туберкулезом

3 ноября 2024, 07:03
Фото: из группы санатория «Росинка».

Власти обещают сохранить «социальную направленность» для здания

В Пермском крае до этого времени работало два противотуберкулезных санатория, один в Перми, другой за 200 км в Соликамске. Теперь остался один, санаторий закрывают, а для здания сохранят «социальную направленность».

Краевые власти пообещали сохранить социальную направленность здания противотуберкулезного санатория «Росинка». Об этом сообщает «Народный фронт Пермского края».

В июле Properm.ru опубликовал расследование про закрытие противотуберкулезного санатория «Росинка» в Соликамске.

Прокуратура провела проверку, министру здравоохранения внесено представление прокуратуры, а на приказ главврача внесён протест, так как последствия принятия решения о ликвидации санатория были оценены комиссией Минздрава на 24 дня позже, чем издан приказ о прекращении его деятельности.

Нарушения прав детей прокуратура не усмотрела.

По данным Минздрава РФ, в 2021 году в Пермском крае больных туберкулезом было 47 на 100 тыс. жителей при среднероссийском показателе 30,8 чел. на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в Московской области в том же году этот показатель был равен 19 человек на 100 тыс. жителей.

За 6 месяцев 2023 года, по данным Минздрава РФ, Пермский край оказался в числе регионов с наибольшим приростом числа заболевших туберкулезом (+15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) и с наибольшим ростом смертности (+39,6%).

Кроме того, по данным Минздрава РФ, Пермский край входит в число регионов с высокой распространенностью туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных. Туберкулез — самая распространенная причина смерти у ВИЧ-положительных. В Пермском крае распространенность туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ, — 18 на 100 тыс. жителей, а в России этот показатель — 6,6 на 100 тыс. жителей.

#Пермский край#Туберкулез#Прокуратура#Санаторий#Санаторий росинка
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