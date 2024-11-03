«В полной готовности». Мэр Перми рассказал, как дорожники готовы к зиме

Posted 3 ноября, 05:38
Published 3 ноября, 05:38
Modified 3 ноября, 05:40
Updated 3 ноября, 05:40
«Мы встречаем предстоящую зиму в полной готовности», — написал в своем блоге глава Перми Эдуард Соснин. Ночью более 40 единиц техники, включая 25 комбинированных дорожных машин, вышли на уборку улиц. Днём увеличили их количество до 60.
По словам главы Перми, муниципальные власти инспектируют подрядные организации, осуществляющие содержание территории Перми. Проводят плановые осмотры техники для уборки снега. Так, проверен подрядчик — ООО «Бор», который обслуживает Орджоникидзевский район. На данный момент у организации подготовлено более 50 единиц техники, из которых 12 единиц — это средства малой механизации для своевременной и качественной уборки тротуаров, пешеходных дорожек и остановочных площадок. Было отмечено, что на период сильных снегопадов подрядчик всегда готов привлечь дополнительные единицы наемной техники.