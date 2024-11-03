«В полной готовности». Мэр Перми рассказал, как дорожники готовы к зиме

По словам главы Перми, муниципальные власти инспектируют подрядные организации, осуществляющие содержание территории Перми. Проводят плановые осмотры техники для уборки снега. Так, проверен подрядчик — ООО «Бор», который обслуживает Орджоникидзевский район. На данный момент у организации подготовлено более 50 единиц техники, из которых 12 единиц — это средства малой механизации для своевременной и качественной уборки тротуаров, пешеходных дорожек и остановочных площадок. Было отмечено, что на период сильных снегопадов подрядчик всегда готов привлечь дополнительные единицы наемной техники.