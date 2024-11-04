ХК «Молот» уступил в последнем матче домашней серии

— Мы во втором периоде добавили, вроде имели преимущество. Но, опять же, если ты хочешь забить, то нужно работать на пятаке. Мы больше свалились на красоту, хотели забросить в пустые ворота и прочее. Хоккей за это наказывает. Ну и три гола в меньшинстве… Не так много мы наработали. С ребятами разбирали, но как сегодня мы работали — это не пойдет. В обороне — вот эти голы с пятака, ну они просто не должны быть у хорошей команды, а мы хорошая команда. Я думаю, для нас хороший урок. Делаем выводы, надо работать.