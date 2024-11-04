properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 03:19

Published 4 ноября, 03:19

Modified 4 ноября, 03:19

Updated 4 ноября, 03:19

ХК «Молот» проиграл ХК «Челны» со счётом 3:4

ХК «Молот» уступил в последнем матче домашней серии

4 ноября 2024, 03:19
Фото: ВХЛ.

ХК «Молот» проиграл ХК «Челны» со счётом 3:4

Следующий матч пермских хоккеисты проведут на выезде в Норильске.

В заключительном матче домашней серии ХК «Молот» уступил ХК «Челны» (Набережные Челны). Встреча завершилась со счетом 3:4.

Шайбами у «молотобойцев» отличились Игорь Зенчиков, Дмитрий Зайцев и Денис Голубев.

Главный тренер «Молота» Евгений Попихин так прокомментировал поражение своей новой команды:

— Мы во втором периоде добавили, вроде имели преимущество. Но, опять же, если ты хочешь забить, то нужно работать на пятаке. Мы больше свалились на красоту, хотели забросить в пустые ворота и прочее. Хоккей за это наказывает. Ну и три гола в меньшинстве… Не так много мы наработали. С ребятами разбирали, но как сегодня мы работали — это не пойдет. В обороне — вот эти голы с пятака, ну они просто не должны быть у хорошей команды, а мы хорошая команда. Я думаю, для нас хороший урок. Делаем выводы, надо работать.

Следующий матч «Молот» проведет на выезде 7 ноября против ХК «Норильск».

До вчерашнего поражения под руководством нового тренера «Молот» одержал три победы.

Читайте также:
ХК «Молот» победил в первом матче домашней серии«Молот» побеждает «Югру» на выезде в Ханты-Мансийске«Молот» уступает во втором матче домашней серии
#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика