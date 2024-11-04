Компания Inweasta сообщила о выкупе подразделения «ППФ Страхование жизни» в России

Также он заявил, что в сфере страхования жизни в Российской Федерации зафиксирован значительный рост: за весь прошлый год объемы рынка выросли на 50%, а прирост лишь за первое полугодие 2024 года достиг 42%. При оценке сделки в расчет были приняты не только условия отрасли в данный момент, но и возможности ее развития. Эксперты ожидают, что юридическое оформление контракта состоится до конца ноября текущего года.