Компания Inweasta сообщила о выкупе подразделения «ППФ Страхование жизни» в России

Posted 4 ноября, 07:59
Published 4 ноября, 07:59
Modified 4 ноября, 08:19
Updated 4 ноября, 08:19
«И мы смогли предложить наиболее привлекательные условия, зарекомендовав себя как современного и профессионального контрагента, который сможет продолжить развивать страховой бизнес в соответствии со стандартами качества и корпоративной культуры, заложенными предыдущим акционером и менеджментом», — рассказал учредитель ГК Inweasta в интервью журналу «Компания». Об этом пишет ko.ru.
Также он заявил, что в сфере страхования жизни в Российской Федерации зафиксирован значительный рост: за весь прошлый год объемы рынка выросли на 50%, а прирост лишь за первое полугодие 2024 года достиг 42%. При оценке сделки в расчет были приняты не только условия отрасли в данный момент, но и возможности ее развития. Эксперты ожидают, что юридическое оформление контракта состоится до конца ноября текущего года.
Стратегия развития «ППФ Страхование жизни», согласованная с ЦБ РФ, предусматривает сохранение численности штата и повышение рентабельности. Вносить значительные изменения в работу компании не планируют. По информации, озвученной Елинсоном, компания сохранит качество страховых продуктов, а весь менеджмент компании, не исключая главу совета директоров Вита Седлачека, продолжит работать в организации. Специалисты станут отличным инструментом в реализации стратегии группы компаний.
Согласно данным источника, Inweasta сохранит действующую схему операционной деятельности «ППФ Страхование жизни», усилив лишь стратегический уровень управления при помощи специалистов, приглашенных в совет директоров.
Будущий владелец отметил, что агенты будут выступать не в качестве подрядчиков, а в роли партнеров. Взаимодействие с ними будет продолжено с учетом того, что теперь они являются частью большой общей команды.
В начале следующего года название «ППФ Страхование жизни» будет изменено, но качество предлагаемых продуктов останется на высоком уровне.
По словам Елинсона, смена акционера не окажет влияния на позиции компании на рынке, так как ведущими факторами ее успешности являются профессионализм команды и качество предоставляемых клиентам услуг.
В 2022 году экс-руководитель компании А1 Андрей Елинсон основал независимую инвестгруппу Inweasta, зарекомендовавшую себя в качестве крупного игрока на международных инвестиционных рынках.
Учредитель группы компаний заявляет о важности высоких профстандартов и независимости в деятельности предпринимателей. В команду Inweasta входят эксперты с опытом в юридических и инвестиционных сферах. Штаб-квартира организации находится в Дубае, а офисы расположены в Гонконге, Стамбуле и Вене.