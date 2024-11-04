«Парма» в концовке матча вырвала победу у МБА-МАИ

Яркая игра лидеров москвичей позволила хозяевам в середине третьей четверти добиться двузначного преимущества в счете — 46:34. Но развить этот успех москвичи не смогли. Гости стараниями своих лидеров постепенно начали сокращать отставание. За три минуты до финальной сирены после точных штрафных Алекса Хэмилтона на табло вернулось равенство — 56:56.