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Posted 4 ноября, 04:18

Published 4 ноября, 04:18

Modified 4 ноября, 04:18

Updated 4 ноября, 04:18

Пермские баскетболисты побеждают московский клуб МБА-МАИ 63:58

«Парма» в концовке матча вырвала победу у МБА-МАИ

4 ноября 2024, 04:18
Фото: Единая лига ВТБ.

Пермские баскетболисты побеждают московский клуб МБА-МАИ 63:58

Сюжет
Парма
Пермякам удалось выиграть всего одну четверть, но этого хватило для победы.

Пермская «Парма» в гостях победила московскую МБА-МАИ — 63:58 (19:21, 12:12, 15:18, 17:7).

На протяжении всей первой половины встречи на паркете шла равная игра. К большому перерыву в роли лидера подошли баскетболисты МБА-МАИ, но их преимущество составляло всего 2 очка — 33:31.

Яркая игра лидеров москвичей позволила хозяевам в середине третьей четверти добиться двузначного преимущества в счете — 46:34. Но развить этот успех москвичи не смогли. Гости стараниями своих лидеров постепенно начали сокращать отставание. За три минуты до финальной сирены после точных штрафных Алекса Хэмилтона на табло вернулось равенство — 56:56.

В концовке встречи хладнокровнее оказались гости. Броски Хэмилтона и Гаррета Нэвелса вернули «Парме» лидерство, а после точных штрафных Александра Захарова за 11 секунд до финальной сирены преимущество гостей составляло уже 4 очка — 62:58.

Лучшими в составе «Пармы» стали Гарретт Нэвелс (19), Александр Захаров (13 + 9 поборов), Алекс Хэмилтон (12 + 8 подборов), Ройс Хэмм (12 + 8 подборов).

Следующий матч пермяки проведут 6 ноября в гостях против «Локомотива-Кубань».

Казанский УНИКС 23 октября победил пермскую «Парму» на паркете УДС «Молот» со счетом 83:74 (26:17, 13:16, 17:20, 27:21).

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