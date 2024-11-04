Пермяк был лучшим на главном забеге Сочинского марафона

В сентябре стали известны победители забега на марафонскую и полумарафонскую дистанции Пермского марафона. Так, в забеге на 42,195 км у мужчин победил Алексей Реунков из Челябинска с результатом 2:18:52. У женщин с результатом 2:39:37 лучшей была Татьяна Арясова из Чебоксар.