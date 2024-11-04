Пермяк был лучшим на главном забеге Сочинского марафона

Posted 4 ноября, 12:13
Published 4 ноября, 12:13
Modified 4 ноября, 12:14
Updated 4 ноября, 12:14
Вчера, 3 ноября, спортсмен из Пермского края Дмитрий Шишкин стал абсолютным победителем на международной Сочинском марафоне на дистанции 42,2 км. Об этом сообщает пресс-служба забега.
Дмитрий показал время 2 часа 36 минут и 37 секунд и стал лучшим из 556 бегунов.
Дмитрию 31 год, за его плечами не один десяток забегов разной сложности.
В сентябре стали известны победители забега на марафонскую и полумарафонскую дистанции Пермского марафона. Так, в забеге на 42,195 км у мужчин победил Алексей Реунков из Челябинска с результатом 2:18:52. У женщин с результатом 2:39:37 лучшей была Татьяна Арясова из Чебоксар.