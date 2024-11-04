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Posted 4 ноября, 11:41

Published 4 ноября, 11:41

Modified 4 ноября, 11:43

Updated 4 ноября, 11:43

Спасатели МЧС России сняли с ели кота в Пермском крае

В Красновишерске с ели сняли кота, который просидел там три дня

4 ноября 2024, 11:41
Фото: Телеграм-канал/МЧС России.

Спасатели МЧС России сняли с ели кота в Пермском крае

Спасли животное пожарные МЧС России

Жительница Красновишерска попросила спасателей МЧС России спасти кота, который три дня сидел на высокой ели и не мог спуститься. Котёнок замерзал и жалобно мяукал, сообщают в пресс-службе ведомства.

Для спасения любимца выдвинулись специалисты из пожарно-спасательной части №100 МЧС России. Спасатель, пользуясь боевым снаряжением, поднялся по автолестнице. Сотрудник ведомства дотянулся до еле живого кота, который уже сам подполз за помощью. Спасённого передали счастливой хозяйке.

Вчера стало известно, что одна семья из Перми ищет пропавшего питбультерьера, вторая — сибирского кота. За каждого домашнего питомца назначено вознаграждение в 100 тыс. рублей.

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#Видео#Происшествия#Животные#Мчс#МЧС России
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