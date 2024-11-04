В Красновишерске с ели сняли кота, который просидел там три дня

Posted 4 ноября, 11:41
Published 4 ноября, 11:41
Modified 4 ноября, 11:43
Updated 4 ноября, 11:43
Жительница Красновишерска попросила спасателей МЧС России спасти кота, который три дня сидел на высокой ели и не мог спуститься. Котёнок замерзал и жалобно мяукал, сообщают в пресс-службе ведомства.
Для спасения любимца выдвинулись специалисты из пожарно-спасательной части №100 МЧС России. Спасатель, пользуясь боевым снаряжением, поднялся по автолестнице. Сотрудник ведомства дотянулся до еле живого кота, который уже сам подполз за помощью. Спасённого передали счастливой хозяйке.
Вчера стало известно, что одна семья из Перми ищет пропавшего питбультерьера, вторая — сибирского кота. За каждого домашнего питомца назначено вознаграждение в 100 тыс. рублей.