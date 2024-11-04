В отдельных районах Прикамья с начала ноября выпала почти месячная норма осадков

Как прогнозировали синоптики, в середине ноября в Пермском крае начнется переход к настоящей зиме. Прекратятся оттепели и таяние снега. Норма среднемесячной температуры месяца по Прикамью составит от -4,5˚ на юге до -8,5˚ на северо-востоке, а в Перми -5,2˚.