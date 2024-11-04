В отдельных районах Прикамья с начала ноября выпала почти месячная норма осадков

Posted 4 ноября, 07:50
Published 4 ноября, 07:50
Modified 4 ноября, 07:52
Updated 4 ноября, 07:52
В Прикамье продолжаются обильные снегопады. Так, за ночь в Губахе выпало еще 11 мм осадков, высота снежного покрова на метеостанции достигла 39 см. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
Таким образом, прирост снежного покрова за сутки составил 18 см (вчера было 21 см). С начала месяца выпало уже 68 мм осадков в виде снега (близко к месячной норме).
В заповеднике Басеги высота снежного покрова достигла примерно 50 см, причем до 1 ноября снега здесь также практически не было.
За ночь 6 мм осадков выпало в Чердыни (с начала ноября 56 мм в виде снега). Но высота снежного покрова по снегомерной рейке уменьшилась из-за ветрового выдувания и составляет всего 12 см (по факту лежит более 30 см).
На других метеостанциях края выпало от 0,1 до 4 мм осадков. Высота снежного покрова достигла 31 см также в Березниках, 23 см в Бисере, на остальной территории менее 15 см (на юге края 1-5 см), сообщают метеорологи.
Как прогнозировали синоптики, в середине ноября в Пермском крае начнется переход к настоящей зиме. Прекратятся оттепели и таяние снега. Норма среднемесячной температуры месяца по Прикамью составит от -4,5˚ на юге до -8,5˚ на северо-востоке, а в Перми -5,2˚.