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Posted 4 ноября, 07:50

Published 4 ноября, 07:50

Modified 4 ноября, 07:52

Updated 4 ноября, 07:52

В отдельных районах Прикамья снежный покров уже достиг 50 сантиметров

В отдельных районах Прикамья с начала ноября выпала почти месячная норма осадков

4 ноября 2024, 07:50
Фото: properm.ru.

В отдельных районах Прикамья снежный покров уже достиг 50 сантиметров

Местами снежный покров достиг 50 сантиметров.

В Прикамье продолжаются обильные снегопады. Так, за ночь в Губахе выпало еще 11 мм осадков, высота снежного покрова на метеостанции достигла 39 см. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Таким образом, прирост снежного покрова за сутки составил 18 см (вчера было 21 см). С начала месяца выпало уже 68 мм осадков в виде снега (близко к месячной норме).

В заповеднике Басеги высота снежного покрова достигла примерно 50 см, причем до 1 ноября снега здесь также практически не было.

За ночь 6 мм осадков выпало в Чердыни (с начала ноября 56 мм в виде снега). Но высота снежного покрова по снегомерной рейке уменьшилась из-за ветрового выдувания и составляет всего 12 см (по факту лежит более 30 см).

На других метеостанциях края выпало от 0,1 до 4 мм осадков. Высота снежного покрова достигла 31 см также в Березниках, 23 см в Бисере, на остальной территории менее 15 см (на юге края 1-5 см), сообщают метеорологи.

Как прогнозировали синоптики, в середине ноября в Пермском крае начнется переход к настоящей зиме. Прекратятся оттепели и таяние снега. Норма среднемесячной температуры месяца по Прикамью составит от -4,5˚ на юге до -8,5˚ на северо-востоке, а в Перми -5,2˚.

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