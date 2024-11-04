В Пермском крае парализовано движение по трассе Пермь-Екатеринбург

Posted 4 ноября, 07:08
Published 4 ноября, 07:08
Modified 4 ноября, 07:10
Updated 4 ноября, 07:10
Сегодня, 4 ноября, утром движение по трассе Р-242 «Пермь-Екатеринбург» в направлении краевой столицы полностью остановилось из-за аварии. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
ДТП произошло на 301-м километре автодороги. Движение в направлении Перми полностью перекрыто. Подробностей аварии в ведомстве не сообщают.
Водителям рекомендуют объезжать проблемный участок трассы через Первоуральск — Билимбай — Первомайское.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края 2 ноября вводилось ограничение движения грузового транспорта по трассе М-7 «Волга» Москва- Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь, участок км 192 — 339 км. Вечером того же дня оно было отменено.