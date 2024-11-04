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Posted 4 ноября, 07:08

Published 4 ноября, 07:08

Modified 4 ноября, 07:10

Updated 4 ноября, 07:10

Остановлено движение по трассе Пермь-Екатеринбург

В Пермском крае парализовано движение по трассе Пермь-Екатеринбург

4 ноября 2024, 07:08
Фото: 1MI.

Остановлено движение по трассе Пермь-Екатеринбург

На автодороге произошло ДТП.

Сегодня, 4 ноября, утром движение по трассе Р-242 «Пермь-Екатеринбург» в направлении краевой столицы полностью остановилось из-за аварии. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

ДТП произошло на 301-м километре автодороги. Движение в направлении Перми полностью перекрыто. Подробностей аварии в ведомстве не сообщают.

Водителям рекомендуют объезжать проблемный участок трассы через Первоуральск — Билимбай — Первомайское.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края 2 ноября вводилось ограничение движения грузового транспорта по трассе М-7 «Волга» Москва- Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь, участок км 192 — 339 км. Вечером того же дня оно было отменено.

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