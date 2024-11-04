В Пермском крае парализовано движение по трассе Пермь-Екатеринбург

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края 2 ноября вводилось ограничение движения грузового транспорта по трассе М-7 «Волга» Москва- Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь, участок км 192 — 339 км. Вечером того же дня оно было отменено.