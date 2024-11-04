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Posted 4 ноября, 09:31

Published 4 ноября, 09:31

Modified 4 ноября, 09:36

Updated 4 ноября, 09:36

В Пермском крае на 5 ноября прогнозируют неблагоприятные метеоявления

В Прикамье прогнозируют гололедицу и другие неблагоприятные метеоявления

4 ноября 2024, 09:31
Фото: 1MI.

В Пермском крае на 5 ноября прогнозируют неблагоприятные метеоявления

В течение вторника пермяков просят быть особенно острожными.

По данным Пермского ЦГМС 5 ноября по краю местами прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Такие данные приводит ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прохождением прогнозируемых явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.

Ранее Единый центр поддержки Пермского края сообщал о неблагоприятных и даже опасных погодных условиях, это сильный ветер, гололедица. Существует вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличение количества ДТП и пожаров.

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#Происшествия#Пермь#Неблагоприятные метеоусловия#Неблагоприятные условия
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