В Прикамье прогнозируют гололедицу и другие неблагоприятные метеоявления

Ранее Единый центр поддержки Пермского края сообщал о неблагоприятных и даже опасных погодных условиях, это сильный ветер, гололедица. Существует вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличение количества ДТП и пожаров.