В Прикамье прогнозируют гололедицу и другие неблагоприятные метеоявления

Posted 4 ноября, 09:31
Published 4 ноября, 09:31
Modified 4 ноября, 09:36
Updated 4 ноября, 09:36
По данным Пермского ЦГМС 5 ноября по краю местами прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Такие данные приводит ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прохождением прогнозируемых явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
Ранее Единый центр поддержки Пермского края сообщал о неблагоприятных и даже опасных погодных условиях, это сильный ветер, гололедица. Существует вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличение количества ДТП и пожаров.