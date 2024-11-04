В Соликамском округе ряд населенных пунктов остаются без воды и электричества

Posted 4 ноября, 06:11
Published 4 ноября, 06:11
Modified 4 ноября, 06:12
Updated 4 ноября, 06:12
Восстановлено водоснабжение в северной части Соликамска. Работы по восстановлению электроснабжения в Соликамском городском округе продолжаются, сообщают в администрации муниципалитета.
На ликвидации последствий непогоды работают девять аварийных бригад Соликамского РЭС ПО БЭС филиала ОАО «МРСК — УРАЛА — „ПЕРМЭНЕРГО“.
Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в селах Жуланово, Касиб, Осокино, посёлках Басим, Затон, Усовский, деревнях Лобаново и Лога. Также устраняются «локальные проблемы, возникшие после подключения» в деревнях Чертеж, Левина, Ёскина, селах Села, Городище, Верхнее Мошево, Половодово, в посёлке Нижнее Мошево.
Восстановлено водоснабжение в северной части Соликамска.
В связи с отсутствием электричества возникли проблемы с водоснабжением в ряде населенных пунктов: п. Усовский, п.Черное, с. Городище, с. Половодово, д. Лога, с. Осокино, д. Володино. Как появится электричество, включатся насосы и будет вода, отмечают в администрации.
Из-за неблагоприятных погодных условий в части населенных пунктов Соликамского округа 3 ноября возникли перебои с электро- и водоснабжением. Из-за сильного шквалистого ветра произошли обрывы линий электропередач.