В Соликамском округе ряд населенных пунктов остаются без воды и электричества

В связи с отсутствием электричества возникли проблемы с водоснабжением в ряде населенных пунктов: п. Усовский, п.Черное, с. Городище, с. Половодово, д. Лога, с. Осокино, д. Володино. Как появится электричество, включатся насосы и будет вода, отмечают в администрации.