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Posted 4 ноября, 06:11

Published 4 ноября, 06:11

Modified 4 ноября, 06:12

Updated 4 ноября, 06:12

В Соликамском округе ряд населенных пунктов остаются без воды и электричества

В Соликамском округе ряд населенных пунктов остаются без воды и электричества

4 ноября 2024, 06:11
Фото: 1MI.

В Соликамском округе ряд населенных пунктов остаются без воды и электричества

Сюжет
Коммунальный рай
В северной части Соликамска водоснабжение восстановлено

Восстановлено водоснабжение в северной части Соликамска. Работы по восстановлению электроснабжения в Соликамском городском округе продолжаются, сообщают в администрации муниципалитета.

На ликвидации последствий непогоды работают девять аварийных бригад Соликамского РЭС ПО БЭС филиала ОАО «МРСК — УРАЛА — „ПЕРМЭНЕРГО“.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в селах Жуланово, Касиб, Осокино, посёлках Басим, Затон, Усовский, деревнях Лобаново и Лога. Также устраняются «локальные проблемы, возникшие после подключения» в деревнях Чертеж, Левина, Ёскина, селах Села, Городище, Верхнее Мошево, Половодово, в посёлке Нижнее Мошево.

Восстановлено водоснабжение в северной части Соликамска.

В связи с отсутствием электричества возникли проблемы с водоснабжением в ряде населенных пунктов: п. Усовский, п.Черное, с. Городище, с. Половодово, д. Лога, с. Осокино, д. Володино. Как появится электричество, включатся насосы и будет вода, отмечают в администрации.

Из-за неблагоприятных погодных условий в части населенных пунктов Соликамского округа 3 ноября возникли перебои с электро- и водоснабжением. Из-за сильного шквалистого ветра произошли обрывы линий электропередач.

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