Вынесен приговор бывшему начальнику колонии из Чусового

Posted 4 ноября, 10:05
Published 4 ноября, 10:05
Modified 4 ноября, 10:07
Updated 4 ноября, 10:07
Вынесен приговор экс-начальнику колонии из Чусового. Мужична признан виновным в растрате, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Обвиняемый, занимая должность начальника исправительного учреждения, расположенного в Чусовском городском округе, при соучастии пособников в течение 2022 года в интересах третьих лиц организовал и контролировал в исправительном учреждении безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины указанного учреждения. Затем продукция передавалась в качестве дара неким третьим лицам. Растрата имущества учреждения достигла суммы более 2 млн. рублей.
Уголовное дело в отношении осужденного рассмотрено в отдельном производстве в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Осужденным в ходе предварительного следствия добровольно погашен материальный ущерб в сумме 450 тыс. рублей. Следствием наложен арест на имущество осужденного на сумму более 800 тыс. рублей.
Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника исправительного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
По информации источника Properm.ru, речь идет о бывшем начальнике ИК-10 Константине Макидоне. Подтвердить или опровергнуть данную информацию официально не удалось.