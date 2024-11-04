Вынесен приговор бывшему начальнику колонии из Чусового

Обвиняемый, занимая должность начальника исправительного учреждения, расположенного в Чусовском городском округе, при соучастии пособников в течение 2022 года в интересах третьих лиц организовал и контролировал в исправительном учреждении безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины указанного учреждения. Затем продукция передавалась в качестве дара неким третьим лицам. Растрата имущества учреждения достигла суммы более 2 млн. рублей.