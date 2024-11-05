Часть поселков и деревень Соликамского района остаются без света еще с субботы

По данным на поздний вечер 4 ноября, работы продолжаются в селах Касиб и Лобаново, деревне Вильва, а также в Кокорино и Осокино. Как сообщил глава муниципалитета Александр Русанов в своем видеообращении, в Осокино ветер повалил сотни деревьев, аварийные бригады работают круглосуточно. Также обесточена правая сторона деревни Чертеж. По утверждению Русанова, все социальные учреждения сейчас подключены к системам отопления, водо- и электроснабжения.