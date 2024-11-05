Часть поселков и деревень Соликамского района остаются без света еще с субботы

Posted 5 ноября, 02:21
Published 5 ноября, 02:21
Modified 5 ноября, 02:32
Updated 5 ноября, 02:32
Власти Соликамского городского округа рассказали о ситуации после прохождения непогоды.
По данным на поздний вечер 4 ноября, работы продолжаются в селах Касиб и Лобаново, деревне Вильва, а также в Кокорино и Осокино. Как сообщил глава муниципалитета Александр Русанов в своем видеообращении, в Осокино ветер повалил сотни деревьев, аварийные бригады работают круглосуточно. Также обесточена правая сторона деревни Чертеж. По утверждению Русанова, все социальные учреждения сейчас подключены к системам отопления, водо- и электроснабжения.
Электроэнергия также отсутствует в поселке Курган, селе Большие Долды, а также деревнях Шишигино и Яранино, находящихся в Чердынском городском округе. Повреждения на линии остаются.
«Причина одна — деревья падают быстрее, чем их убирают. Бригада продолжает работать, надеемся на подключение», — пишет глава муниципалитета Анна Батагова в соцсети «ВКонтакте».
Некоторые населенные пункты Соликамского округа остались без света и воды в минувшее воскресенье, 3 ноября. Это произошло из-за сильного шквалистого ветра и снегопада.