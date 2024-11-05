«Деревья падают быстрее, чем их убирают». Часть Прикамья оказалась в коммунальном аду

В телеграм-канале «Слуховой анализатор» сообщили, что в Березниках идет подготовка документов о вводе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за отсутствия водоснабжения. Причиной тому стала авария на электросетях, переданных в сентября 2024 года на баланс региона. Вечером 4 ноября глава Березников Алексей Казаченко написал в своем телеграм-канале, что без воды остались 16 корпусов детских садов и семь школ, шесть из которых на каникулах. В комментариях к посту местные жители заявили мэру, что без водоснабжения остались уже 17 садиков, три техникума, поликлиники и роддом.