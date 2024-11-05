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Posted 5 ноября, 10:14

Published 5 ноября, 10:14

Modified 5 ноября, 10:16

Updated 5 ноября, 10:16

«Деревья падают быстрее, чем их убирают». Часть Прикамья оказалась в коммунальном аду

«Деревья падают быстрее, чем их убирают». Часть Прикамья оказалась в коммунальном аду

5 ноября 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney.
Ремонтные работы в крае продолжаются.

Начало зимы 2024-2025 негативно сказалось на сетях Пермского края. Речь идет об отключении коммунальных услуг в Березниковском, Соликамском и Чердынском округах. Информация об этом появилась в соцсетях.

В телеграм-канале «Слуховой анализатор» сообщили, что в Березниках идет подготовка документов о вводе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за отсутствия водоснабжения. Причиной тому стала авария на электросетях, переданных в сентября 2024 года на баланс региона. Вечером 4 ноября глава Березников Алексей Казаченко написал в своем телеграм-канале, что без воды остались 16 корпусов детских садов и семь школ, шесть из которых на каникулах. В комментариях к посту местные жители заявили мэру, что без водоснабжения остались уже 17 садиков, три техникума, поликлиники и роддом.

Кроме того, в официальной группе Березников заявили, что с 7 по 11 ноября ПАО «Т Плюс» проведет проверку сетей ТЭЦ-2 с помощью специального безопасного красителя-реагента «Уранин-А». В комментариях жительница города удивилась и написала: «Исходя из данной информации, воду ждать к 7 числу?».

Тем временем, Соликамский округ в ноябрьские праздники остался не только без воды, но и без света. Глава муниципалитета сообщил в соцсетях, что причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. 3 ноября ремонтные работы велись в селе Городище, селе Половодово, поселке Черное, деревне М. Городище, поселке Басим, селе Тохтуева, деревне Села, деревне Чертеж, поселке Затон, поселке Тюлькино, деревне Вильва.

По состоянию на вечер 4 ноября электроснабжение было восстановлено в Затоне, В. Мошево, Н. Мошево, Жуланово, Усовском, Тренино. Работы ведутся в Лобаново, Вильве, Касибе, Кокорино и Осокино. Идет отработка локальных аварий в поселке Черное (ул. Рабочая, 6), деревне Чертеж. Отмечается, что все социальные учреждения снабжены теплом, водой и электричеством.

Жители Чердыни также остались без света. По состоянию на 3 ноября 18:00, без электричества остались Рябинино, Урол, Корнино, сообщает глава Чердынского округа, Анна Батагова во ВКонтакте. В этих населенных пунктах граждане отмечают либо низкое напряжение, либо совсем отсутствие света. В ночь на 5 ноября чиновница сообщила, что электроэнергии нет в четырех населённых пунктах округа: поселок Курган, село Б. Долды, деревня Шишигино, деревня Яранино.

«Причина одна — деревья падают быстрее, чем их убирают. Бригада продолжает работать, надеемся на подключение», — пишет Анна Батагова.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию Березников и Чердыни.

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